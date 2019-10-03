Северобайкальская межрайонная прокуратура встала на защиту сироты
В 2008 году в 9-летнем возрасте мальчик остался без попечения родителей и не имел закрепленного за ним жилья. Спустя 7 лет постановлением главы администрации Северо-Байкальского района он поставлен на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору найма специализированных жилых помещений.
В настоящее время юноша обучается на третьем курсе в многопрофильном техникуме инновационных технологий в Северобайкальске и до сих пор не обеспечен жильём.
Северобайкальская межрайонная прокуратурой в интересах молодого человека направила в суд исковое заявление о возложении на министерство социальной защиты населения республики обязанности предоставить ему жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору социального найма.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отклонил требования прокурора. Не согласившись с этим решением, межрайонная прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.
Верховный суд Бурятии признал доводы апелляционного представления обоснованными. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск прокурора в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии сироте – третьекурснику не дают жильё
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