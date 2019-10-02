Родители обратились к бурятскому омбудсмену
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились родителей первоклассников одной из школ Улан-Удэ. Родители сообщили, что дети занимаются в кабинете, не отвечающем санитарным нормам.
- После вмешательства омбудсмена администрацией школы приняты срочные меры: класс переведен в другой кабинет, соответствующий установленным требованиям, в кабинете проведен ремонт, - сообщили в аппарате Юлии Жамбаловой.
Комитет по образованию Улан-Удэ дополнительно обследовал предоставленный кабинет.
В Улан-Удэ родители первоклассников добились нового кабинета
Общество, Фото:
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Родители обратились к бурятскому омбудсмену
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