В Улан-Удэ родители первоклассников добились нового кабинета

Родители обратились к бурятскому омбудсмену



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились родителей первоклассников одной из школ Улан-Удэ. Родители сообщили, что дети занимаются в кабинете, не отвечающем санитарным нормам.



- После вмешательства омбудсмена администрацией школы приняты срочные меры: класс переведен в другой кабинет, соответствующий установленным требованиям, в кабинете проведен ремонт, - сообщили в аппарате Юлии Жамбаловой.



Комитет по образованию Улан-Удэ дополнительно обследовал предоставленный кабинет.



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