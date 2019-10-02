Военные провели электронные пуски
В Бурятии расчёты многофункциональных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» соединения ПВО предотвратили ракетные атаки «противника» на стратегические объекты.
«Бук-М2» в считанные минуты развернули пусковые установки, станции РЛС и после принятия сигнала на захват и ведение целей выполнили электронные пуски по крылатым, баллистическим ракетам и авиационным бомбам условного противника.
Тренировки расчётов боевых машин проводились в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия «противника», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии «Бук-М2» уничтожил ракеты «противника»
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