В Бурятии напомнили норму температуры в детсадах и больницах

Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило о том, какая должна быть температура в помещениях



Согласно санитарным правилам:



· 21-23°С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

· 19-20°С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

· 18-24°С в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

· 20-26°С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

· не ниже 20°С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

· 20-22°С в жилых комнатах организаций социального обслуживания и лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.



С жалобами и обращениями по вопросу нарушения температурного режима в социальных учреждениях можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».





