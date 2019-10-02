Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило о том, какая должна быть температура в помещениях
Согласно санитарным правилам:
· 21-23°С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
· 19-20°С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
· 18-24°С в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
· 20-26°С в палатах лечебно-профилактических учреждений;
· не ниже 20°С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· 20-22°С в жилых комнатах организаций социального обслуживания и лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
С жалобами и обращениями по вопросу нарушения температурного режима в социальных учреждениях можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».
В Бурятии напомнили норму температуры в детсадах и больницах
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