Военные Бурятии готовят технику к зиме

Качество работ контролируют представители Военной автомобильной инспекции



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа для подготовки вооружения и военной техники к эксплуатации в зимнее время развернуто более тысячи специализированных постов технического обслуживания. Работает около 50 мобильных ремонтных пунктов.



Все регламентные работы проводятся в соответствии с единым планом обслуживания бронетанковой, автомобильной техники, специального транспорта. Качество работ контролируют представители Военной автомобильной инспекции округа и специально созданные комиссии.



Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в зимних условиях, в том числе при аномально низких температурах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

