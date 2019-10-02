В Бурятии школьники соревновались в лесной эстафете

Дети собирали шишки на скорость, вспоминали повадки лесных животных и отгадывали загадки



Сотрудники Романовского лесничества и лесхоза провели экологическую эстафету для школьного лесничества «Лесной патруль». Юные лесники разделились на две команды – одни олицетворяли хищников, а вторые – травоядных лесных животных, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Для начала дети вспомнили всех лесных животных, их характер и поведение, а затем приступили к самой интересной части интерактива – лесной эстафете.



Первым испытанием для членов школьного лесничества стало задание по сбору шишек. Ребята соревновались в скорости и ловкости - кто насобирает шишек больше и быстрее.



Следующим испытанием для ребят стало задание «Лесные веселушки», где детям предстояло вспомнить все характерные повадки лесных животных и рассказать о них.



В завершении эстафеты, ребята разгадывали загадки и отвечали на вопросы по лесной тематике.



По итогам эстафеты победила дружба. Ни один ребёнок не остался без подарка – каждый получил сладкие призы.



- Ребята были в восторге. Смеялись, прыгали и веселились, дружно выполняли все задания, которые мы для них подготовили. Такие эстафеты на свежем воздухе помогают не только укрепить здоровье детей и развить интерес к подвижным играм, но и привить любовь к природе и её обитателям, - поделились сотрудники Романовского лесничества и лесхоза.



