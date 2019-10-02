Дети собирали шишки на скорость, вспоминали повадки лесных животных и отгадывали загадки
Сотрудники Романовского лесничества и лесхоза провели экологическую эстафету для школьного лесничества «Лесной патруль». Юные лесники разделились на две команды – одни олицетворяли хищников, а вторые – травоядных лесных животных, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Для начала дети вспомнили всех лесных животных, их характер и поведение, а затем приступили к самой интересной части интерактива – лесной эстафете.
Первым испытанием для членов школьного лесничества стало задание по сбору шишек. Ребята соревновались в скорости и ловкости - кто насобирает шишек больше и быстрее.
Следующим испытанием для ребят стало задание «Лесные веселушки», где детям предстояло вспомнить все характерные повадки лесных животных и рассказать о них.
В завершении эстафеты, ребята разгадывали загадки и отвечали на вопросы по лесной тематике.
По итогам эстафеты победила дружба. Ни один ребёнок не остался без подарка – каждый получил сладкие призы.
- Ребята были в восторге. Смеялись, прыгали и веселились, дружно выполняли все задания, которые мы для них подготовили. Такие эстафеты на свежем воздухе помогают не только укрепить здоровье детей и развить интерес к подвижным играм, но и привить любовь к природе и её обитателям, - поделились сотрудники Романовского лесничества и лесхоза.
В Бурятии школьники соревновались в лесной эстафете
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках акции «Неделя анимационного кино» дети смотрят «Мунхэ зула» о рождении Будды и другие бурятские мультфильмы
На самой длинной деревенской улице в мире, которая находится в Бичуре, живут удивительные мастера
Учителей и воспитателей наградили медалями и почётными грамотами
1 октября на территории Дальневосточного федерального округа, как и по всей стране, начался осенний призыв граждан на военную службу
Многократная чемпионка мира Валентина Протасова стала членом исполнительной комиссии общероссийской организации
Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово
Сотрудник ФГУП «Охрана», который прославился благодаря своему обращение, написал заявление об увольнении
При этом число курящих мужчин снижается
Гостям провели экскурсию по колонии и показали концерт
С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ прошёл финал регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года»
Батоцырен Дашинамжилов был известным борцом-вольником и одним из тех, кто возродил национальную борьбу
Спортсмены тренировались в зале по спортивной гимнастике
Сегодня в Улан-Удэ состоится яркое открытие чемпионата мира по боксу среди женщин
По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ
На пути сложной дистанции было 12 преград