 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Октября

01 Октября

Популярное

В Бурятии школьники соревновались в лесной эстафете

В Бурятии школьники соревновались в лесной эстафете
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети собирали шишки на скорость, вспоминали повадки лесных животных и отгадывали загадки

Сотрудники Романовского лесничества и лесхоза провели экологическую эстафету для школьного лесничества «Лесной патруль». Юные лесники разделились на две команды – одни олицетворяли хищников, а вторые – травоядных лесных животных, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Для начала дети вспомнили всех лесных животных, их характер и поведение, а затем приступили к самой интересной части интерактива – лесной эстафете.

Первым испытанием для членов школьного лесничества стало задание по сбору шишек. Ребята соревновались в скорости и ловкости - кто насобирает шишек больше и быстрее.

Следующим испытанием для ребят стало задание «Лесные веселушки», где детям предстояло вспомнить все характерные повадки лесных животных и рассказать о них.

В завершении эстафеты, ребята разгадывали загадки и отвечали на вопросы по лесной тематике.

По итогам эстафеты победила дружба. Ни один ребёнок не остался без подарка – каждый получил сладкие призы.

- Ребята были в восторге. Смеялись, прыгали и веселились, дружно выполняли все задания, которые мы для них подготовили. Такие эстафеты на свежем воздухе помогают не только укрепить здоровье детей и развить интерес к подвижным играм, но и привить любовь к природе и её обитателям, - поделились сотрудники Романовского лесничества и лесхоза.

школьники Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье в детсадах показывают мультфильмы на бурятском языке
В Забайкалье в детсадах показывают мультфильмы на бурятском языке
Общество, 02.10.2019
В рамках акции «Неделя анимационного кино» дети смотрят «Мунхэ зула» о рождении Будды и другие бурятские мультфильмы
В Бурятии туристов завлекают на самую длинную деревенскую улицу в мире
В Бурятии туристов завлекают на самую длинную деревенскую улицу в мире
Общество, 02.10.2019
На самой длинной деревенской улице в мире, которая находится в Бичуре, живут удивительные мастера
В Улан-Удэ прошло собрание в честь дня учителя
В Улан-Удэ прошло собрание в честь дня учителя
Общество, 02.10.2019
Учителей и воспитателей наградили медалями и почётными грамотами  
В Бурятии стартовал осенний призыв
В Бурятии стартовал осенний призыв
Общество, 02.10.2019
1 октября на территории Дальневосточного федерального округа, как и по всей стране, начался осенний призыв граждан на военную службу
Бурятская спортсменка вошла в исполком федерации стрельбы из арбалета России
Бурятская спортсменка вошла в исполком федерации стрельбы из арбалета России
Общество, 02.10.2019
Многократная чемпионка мира Валентина Протасова стала членом исполнительной комиссии общероссийской организации
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
Общество, 02.10.2019
Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово
В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»
В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»
Общество, 02.10.2019
Сотрудник ФГУП «Охрана», который прославился благодаря своему обращение, написал заявление об увольнении
В России растёт число курящих женщин
В России растёт число курящих женщин
Общество, 02.10.2019
При этом число курящих мужчин снижается
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Общество, 02.10.2019
Гостям провели экскурсию по колонии и показали концерт
В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО
В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО
Общество, 02.10.2019
С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ прошёл финал регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года»
Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе
Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе
Общество, 02.10.2019
Батоцырен Дашинамжилов был известным борцом-вольником и одним из тех, кто возродил национальную борьбу
В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате
В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате
Общество, 02.10.2019
Спортсмены тренировались в зале по спортивной гимнастике
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
Общество, 02.10.2019
Сегодня в Улан-Удэ состоится яркое открытие чемпионата мира по боксу среди женщин
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Общество, 02.10.2019
По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Общество, 02.10.2019
На пути сложной дистанции было 12 преград

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^