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В Забайкалье в детсадах показывают мультфильмы на бурятском языке

В Забайкалье в детсадах показывают мультфильмы на бурятском языке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках акции «Неделя анимационного кино» дети смотрят «Мунхэ зула» о рождении Будды и другие бурятские мультфильмы

В Агинском округе детсадовцы смотрят бурятские мультфильмы. Воспитатели и педагоги предлагают ребятам на выбор просмотр мультипликационных фильмов: «Лунтик», «Смешарики» 10 серий – переводы современных российских мультфильмов, «У лукоморья…» по мотивам сказки А.С.Пушкина, «Сагаалган тухай», «У старости мудрость», «Волшебный клад» по мотивам бурятских народных сказок, «Мунхэ зула» о рождении Будды.

В целях содействия сохранению и развитию родного языка территории Агинского Бурятского округа во всех дошкольных образовательных учреждениях проводится Неделя анимационного кино, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ детсадовцы сняли свой мультфильм на экологическую тему «Как Соня спасла Тишку».
детские сады бурятский язык
 
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