Иркутяне завоевали медали на международном турнире по тхэквондо

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

У них одно «золото» и одна «бронза»



Иркутские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на международном рейтинговом турнире по тхэквондо G1-класса «Russia Open», который 29 сентября завершился в Москве. В соревнованиях приняли участие тхэквондисты из Китая, Узбекистана, Казахстана, Украины, Ирана и других стран.



Роман и Олег Кузнецовы выступали в весовой категории свыше 87 килограммов. Роман одержал победу, Олег стал бронзовым призёром. Серебряную медаль в весе свыше 87 килограммов завоевал Руслан Жапаров из Казахстана. Ещё одну бронзу выиграл также спортсмен из Казахстана Смайыл Дуйсебай.



Роман и Олег Кузнецовы занимаются в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

