У них одно «золото» и одна «бронза»
Иркутские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на международном рейтинговом турнире по тхэквондо G1-класса «Russia Open», который 29 сентября завершился в Москве. В соревнованиях приняли участие тхэквондисты из Китая, Узбекистана, Казахстана, Украины, Ирана и других стран.
Роман и Олег Кузнецовы выступали в весовой категории свыше 87 килограммов. Роман одержал победу, Олег стал бронзовым призёром. Серебряную медаль в весе свыше 87 килограммов завоевал Руслан Жапаров из Казахстана. Ещё одну бронзу выиграл также спортсмен из Казахстана Смайыл Дуйсебай.
Роман и Олег Кузнецовы занимаются в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутяне завоевали медали на международном турнире по тхэквондо
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