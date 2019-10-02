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Чита приняла молодёжный слёт инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»

Чита приняла молодёжный слёт инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
На мероприятия к забайкальцам приехали гости из Республики Бурятия

В Чите прошёл молодёжный слёт инвалидов по слуху «СурдоЗабFest». Участие в слёте приняли 60 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет из районов Забайкальского края и Республики Бурятия.

Организаторы подготовили насыщенную четырёхдневную программу для участников: круглые столы, семинары, тренинги, творческие мастер-классы, соревнования по адаптированным спортивным играм, интеллектуальную игру «Киси», выезд в веревочный парк и туристическую базу на озере Арахлей.

Во время работы круглого стола «Перспективы развития инклюзивного образования в Забайкальском крае», совместно с педагогами и специалистами в области инклюзивного образования участники обсудили вопросы получения среднего специального и высшего образования, дальнейшую разработку профессиональных траекторий для школьников и студентов с нарушением слуха.

В рамках слёта состоялись презентация и турнир по адаптированным настольным спортивным играм. Участники проекта играли в новые игры, которых до сегодняшнего дня не было в Забайкальском крае: эластик, настольный боулинг, шафлборд, а также в уже знакомые: жульбак, матрёшка, кульбутто.

На площадке «Общество» прошли семинары по социальному проектированию в молодёжной среде. Автор проекта Вадим Антонов рассказал о существующих возможностях участия в грантовой деятельности и показал на примере разработку проекта.

Председатель региональной организации «Всероссийского общества глухих» Татьяна Севера рассказала о деятельности общества глухих, о предоставляемой помощи, а также провела мастер-класс по основам жестового языка.

Также в рамках слёта прошло выездное мероприятие в веревочный парк «Хамелеон». В течение всего дня участники занимались на скалодроме и веревочной трассе на высоте более 12 метров.

Активные игры на внимание, ловкость и умение быстро думать, творческие мастер-классы, праздничный концерт и подведение итогов слёта прошли на озере Арахлей. Победителям и самым активным участникам вручили сертификаты и подарки, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
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