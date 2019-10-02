На севере Байкала прошёл фестиваль картошки

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северо-Байкальского района

Кубок «Ах, Байкальская картошка» уехал в Кичеру



28 сентября в селе Байкальское Бурятии прошёл первый районный фестиваль «Ах, Байкальская картошка». На праздник прибыли дружные команды из поселений Северо-Байкальского района.



За главный приз – кубок «Ах, байкальская картошка» боролись команды «Вкусняшки» из посёлка Кичера, «Картофановны» из сёл Холодное и Душкачан, «Окрошка-картошка» из посёлка Нижнеангарск, «Байкальские матрешки» из села Байкальское. Участники команд весело, под музыку готовились к номинациям: «Самый оригинальный картофель – богатырь», «А я люблю картошку!», «Картофель и фантазия».



В это время гостей и жителей Байкальского радовали своими выступлениями лучшие творческие коллективы района. Солисты Алина и Нина Телешевы, Павел Коротеев, Галина Дьячек, Денис Денисов, ансамбли «Сударушка», «Чаровница», «Рябинушка» своим исполнением трогали сердца и пожилых, и молодых людей. «Этой ярмарки краски, разноцветные пляски» поднимали настроение, что зрители невольно начинали танцевать или подпевать артистам. Современную сказку про репку показали участницы ансамбля «Сударушка», которые продемонстрировали не только вокальные, но и театральные данные. А между выступлениями они успевали кормить всех желающих.



Была организована выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, в широкой продаже были картофель, кабачки, морковь, ягоды и другие дары осени. Жители села достойно подготовились к празднику, они наготовили вкусные блюда, напекли знаменитые байкальские пироги, которые радовали разнообразием начинок и вкусов, выставили варенья, соленья и грибы. Желающие могли купить или заказать свежие овощи прямо с поля.



Праздничная программа была составлена с учётом возрастных особенностей каждого гостя – от мала до велика. Для детей была организована игровая площадка с играми, конкурсами и батутом. Также они могли полакомиться сахарной ватой и поп-корном.



Столы просто ломились от изобилия блюд, которые приготовили участники конкурсов из выращенного на своих огородах. Оригинальными были названия блюд – «Вулкан», «Клумбы на поляне», «Картофельный Мазай», «Хризантемы», «Белые розы» и прочие. Все желающие могли бесплатно продегустировать нижнеангарскую окрошку и байкальский суп-бухлёр. Всех потряс огромный картофельный «Конь в мундире» команды «Вкусняшки» из Кичеры.



В результате места распределились следующим образом. Главный приз, кубок «Ах, байкальская картошка» завоевала команда посёлка Кичера. Они и приняли эстафету следующего фестиваля картошки. В номинации «Самый оригинальный картофель – богатырь» отличилась команда «Байкальские матрёшки». В номинации «А я люблю картошку!» за вкусные угощения первое место заняла команда «Окрошка-картошка». И в номинации «Картофель и фантазия» жюри единогласно вновь присудило первенство кичерским «Вкусняшкам». Остальные команды тоже не остались без наград, за свои вкусные блюда они отмечены дипломами и призами в различных номинациях. Победители получили грамоты и денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.

