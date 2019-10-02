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В Бурятии стартовал осенний призыв

В Бурятии стартовал осенний призыв
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
1 октября на территории Дальневосточного федерального округа, как и по всей стране, начался осенний призыв граждан на военную службу

Все регионы Восточного военного округа готовы к его проведению. Военным комиссариатам округа предстоит призвать и отправить в войска более восьми тысяч человек молодого пополнения. Из них почти 7 тысяч будут проходить военную службу в воинских частях Восточного военного округа.

- Почти в два раза, уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Многие вместо увольнения в запас выбирают профессию военного. Так, по итогам весеннего периода комплектования более ста человек поступили в ВУЗы минобороны, а около 500 человек вместо увольнения в запас выбрали военную службу по контракту, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Увеличилось количество граждан старших возрастов, призываемых на военную службу. При этом численность 18-летних граждан, призванных на военную службу, сократилось более чем на 2 %, а граждан в возрасте 20 лет и старше наоборот – увеличилось более чем на 6%.

В связи с этим увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2018 году призывалось на военную службу около 50 % граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, то по итогам весеннего призыва их число выросло до 63%.

Также ежегодно увеличивается количество молодых людей, которые медицинскими комиссиями признаны годными к военной службе.

С прошлого года гражданам, которым не исполнилось 27 лет, ранее признанными по медицинским показателям не годными к военной службе, теперь предоставлено право повторно пройти медицинское освидетельствование и по его результатам призваться в ряды Вооруженных Сил.

Осенью 2019 года продолжится направление молодых людей, которые имеют высокие достижения в спорте и науке в спортивные и научные роты, отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.

призывники
 
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