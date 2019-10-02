Победители конкурса «Гордость Забайкалья» определятся после голосования в Интернете
Жителей Забайкальского края приглашают принять участие в интернет-голосовании и определить победителей регионального конкурса «Гордость Забайкалья». Для участия в нём муниципалитетами были направлены порядка 30 кандидатур.
Отдать свой голос за достойных земляков жители региона смогут на официальных страницах правительства Забайкальского края, в социальных сетях, а также в крупных региональных сообществах. Ежедневно там будут появляться рассказы о номинантах. За каждого можно отдать свой голос.
Для голосования предложено пять номинаций: «Во имя жизни», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные ценности», «Гражданская позиция».
- Цель конкурса «Гордость Забайкалья» – рассказать о людях, которые могут послужить примером для своих земляков. Их поступки являются основой гражданского общества. И таких людей в Забайкалье очень много, – отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Алексей Казаков.
Так, например, в номинации «Во имя жизни» участвуют забайкальцы, на счету которых спасённые человеческие жизни. Номинация «Забота о людях» собрала заявки от жителей края, занимающихся волонтёрской деятельностью, номинация «Гражданская позиция» объединила социально ответственных жителей Забайкалья.
Голосование продлится до конца октября, по итогам народного интернет-голосования будут определены победители. Награждение лидеров народного мнения состоится в ноябре 2019 года.
Региональный конкурс «Гордость Забайкалья» проводится в рамках дальневосточного проекта «Наша гордость», сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Жители Забайкалья выберут самых достойных земляков
Общество, Фото:
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