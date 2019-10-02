Многократная чемпионка мира Валентина Протасова стала членом исполнительной комиссии общероссийской организации
Спортсменка из Бурятии Валентина Протасова вошла в состав исполнительного комитета федерации стрельбы из арбалета России.
Валентина Протасова - многократная чемпионка мира, старший инструктор-методист Центра спортивной подготовки Бурятии.
Решение было принято в Москве 28 сентября на внеочередной конференции общероссийской общественной организации Федерация стрельбы из арбалета России.
Новый состав исполкома, куда вошли 9 человек, включая председателя федерации, выбран сроком на 5 лет. Всего в состав Исполкома претендовало 16 делегатов из разных регионов России.
Справка:
Федерация стрельбы из арбалета России (ФСАР) — общественная спортивная организация России. Создана в 1994 году на базе Арбалетного Союза России. Председатель – Ашихмин Валерий Александрович. Входит в состав Международного союза стрелков из арбалета — IAU (Internationale Armbrustschützen Union), который имеет в своем составе 54 национальные ассоциации.
Арбалет — это не просто усовершенствованный лук, а качественно новый вид оружия. Он стал первым в истории человечества автоматическим ручным оружием, выполнявшим снайперские функции. В некоторых странах арбалет вновь принят на вооружение спецслужб. Современный арбалет способен пробить, точнее, прорезать, кевларовый бронежилет, удерживающий пулю «Калашникова».
Бурятская спортсменка вошла в исполком федерации стрельбы из арбалета России
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