В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»

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В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села Общество, Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово