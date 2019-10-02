 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Октября

01 Октября

Популярное

В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»

В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»
Общество, 
Сотрудник ФГУП «Охрана», который прославился благодаря своему обращение, написал заявление об увольнении

В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, который записал к коллегам видеообращение с призывом не превышать полномочия. Об увольнении Хоржиров сообщается в сюжете «Дождя», передаёт издание «Медуза».

- Я ушел добровольно. Я написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было, -сказал Виктор.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 сентября сотрудник ФГУП «Охрана» - предприятия, которое относится, но не входит в структуру Росгвардии, записал видеообращение к росгвардейцам с просьбой не превышать полномочия и не выполнять «заведомо преступные приказы». Ролик появился сразу после задержания участников акции протеста на площади Советов таксиста Дмитрия Баирова и депутата-коммуниста Баира Цыренова.

В Бурятии начали служебную проверку, поскольку видео было записано на рабочем месте в служебное время. По словам официального представителя Росгвардии, вопрос об увольнении не ставился.

Недавно в парке «Юбилейный» прошёл второй митинг под лозунгом «Против полицейского беспредела». Участников было ощутимо меньше, чем на первом согласованном митинге. Требование о перевыборах мэра Улан-Удэ с трибуны практически не звучало. Основное требование было «прекращение полицейского преследования» в адрес участников акции протеста на площади Советов.

Виктор Хоржиров был кандидатом в депутаты Улан-Удэнского горсовета по 16-му округу (центр города). Занял в итоге четвёртое место; победу на округе одержал кандидат от «Единой России», генеральный директор ООО «Байкал Медиа Консалтинг» Сергей Бурдиков.

увольнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская спортсменка вошла в исполком федерации стрельбы из арбалета России
Бурятская спортсменка вошла в исполком федерации стрельбы из арбалета России
Общество, 02.10.2019
Многократная чемпионка мира Валентина Протасова стала членом исполнительной комиссии общероссийской организации
В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»
В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»
Общество, 02.10.2019
Сотрудник ФГУП «Охрана», который прославился благодаря своему обращение, написал заявление об увольнении
В России растёт число курящих женщин
В России растёт число курящих женщин
Общество, 02.10.2019
При этом число курящих мужчин снижается
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Общество, 02.10.2019
Гостям провели экскурсию по колонии и показали концерт
В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО
В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО
Общество, 02.10.2019
С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ прошёл финал регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года»
Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе
Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе
Общество, 02.10.2019
Батоцырен Дашинамжилов был известным борцом-вольником и одним из тех, кто возродил национальную борьбу
В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате
В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате
Общество, 02.10.2019
Спортсмены тренировались в зале по спортивной гимнастике
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
Общество, 02.10.2019
Сегодня в Улан-Удэ состоится яркое открытие чемпионата мира по боксу среди женщин
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Общество, 02.10.2019
По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Общество, 02.10.2019
На пути сложной дистанции было 12 преград
Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк
Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк
Общество, 02.10.2019
Его площадь увеличится до 540 тысяч гектаров
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
Общество, 02.10.2019
Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово
В России предложили узаконить профессию домохозяйки
В России предложили узаконить профессию домохозяйки
Общество, 02.10.2019
Пока противников и сторонников идеи поровну
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
Общество, 02.10.2019
Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей
Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн
Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн
Общество, 02.10.2019
Гимн к чемпионату мира переводится как «Победа ждёт тебя»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^