Сотрудник ФГУП «Охрана», который прославился благодаря своему обращение, написал заявление об увольнении
В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, который записал к коллегам видеообращение с призывом не превышать полномочия. Об увольнении Хоржиров сообщается в сюжете «Дождя», передаёт издание «Медуза».
- Я ушел добровольно. Я написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было, -сказал Виктор.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 сентября сотрудник ФГУП «Охрана» - предприятия, которое относится, но не входит в структуру Росгвардии, записал видеообращение к росгвардейцам с просьбой не превышать полномочия и не выполнять «заведомо преступные приказы». Ролик появился сразу после задержания участников акции протеста на площади Советов таксиста Дмитрия Баирова и депутата-коммуниста Баира Цыренова.
В Бурятии начали служебную проверку, поскольку видео было записано на рабочем месте в служебное время. По словам официального представителя Росгвардии, вопрос об увольнении не ставился.
Недавно в парке «Юбилейный» прошёл второй митинг под лозунгом «Против полицейского беспредела». Участников было ощутимо меньше, чем на первом согласованном митинге. Требование о перевыборах мэра Улан-Удэ с трибуны практически не звучало. Основное требование было «прекращение полицейского преследования» в адрес участников акции протеста на площади Советов.
Виктор Хоржиров был кандидатом в депутаты Улан-Удэнского горсовета по 16-му округу (центр города). Занял в итоге четвёртое место; победу на округе одержал кандидат от «Единой России», генеральный директор ООО «Байкал Медиа Консалтинг» Сергей Бурдиков.
В Бурятии уволился охранник, призвавший не выполнять «преступные приказы»
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