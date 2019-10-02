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День ходьбы проведут в 12 муниципальных образованиях Иркутской области

День ходьбы проведут в 12 муниципальных образованиях Иркутской области
Общество, 
Главной площадкой всероссийского дня ходьбы станет Ангарск

В 12 муниципальных образованиях Иркутской области 5 и 6 октября пройдёт всероссийский день ходьбы, в котором могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовленности. Заявки на проведение спортивного мероприятия подали Братск, Бодайбо, Черемхово, Ангарск, Шелеховский, Балаганский, Усольский, Нижнеудинский, Аларский, Братский, Жигаловский и Иркутский районы.

- Всероссийский день ходьбы проводится при поддержке Олимпийского комитета России в пятый раз. В этом году планируется, что к спортивному празднику присоединятся 50 регионов России. Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, это замечательный повод собраться вместе и провести время с семьей и с пользой для здоровья. В Иркутской области главной площадкой всероссийского дня ходьбы вновь станет Ангарск, – рассказала директор областного ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Наталья Кривошеева.

Сбор участников главного старта – 5 октября в 10:00 часов на улице Ленина (площадка перед шпилем) в Ангарске. В 11:00 состоится торжественное открытие мероприятия и начнётся фитнес-разминка, затем – построение. В 11:20 участники стартуют и идут по специально маркированному маршруту длиной два километра: по улице Ленина до Аллеи любви и в обратном направлении. После финиша состоится награждение участников. С 12:00 в парке имени 10-летия Ангарска будет проводиться фестиваль скандинавской ходьбы «Марафон северной ходьбы».

Как отметила Наталья Кривошеева, ожидается, что во всероссийском дне ходьбы в Иркутской области примут участие около 10 тысяч человек. Все участники дня ходьбы получат диплом участника от организаторов, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
ходьба день здоровья физическая культура спорт Иркутская область
 
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