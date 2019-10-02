В России растёт число курящих женщин

При этом число курящих мужчин снижается



Антитабачное законодательство России, направленное на снижение числа курящих в стране, показывает положительные результаты, однако только в отношении мужчин. Об этом сообщила заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины минздрава РФ Анна Концевая, передаёт ТАСС.



- Есть один интересный момент, касающийся курения. У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет, - сказала она на совещании экспертного совета по реализации проекта «Здоровье работающих женщин».



При этом, по словам Концевой, эксперты не могут назвать конкретных причин, с чем может быть связана такая тенденция, уточняет ТАСС.













