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В России растёт число курящих женщин

В России растёт число курящих женщин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом число курящих мужчин снижается

Антитабачное законодательство России, направленное на снижение числа курящих в стране, показывает положительные результаты, однако только в отношении мужчин. Об этом сообщила заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины минздрава РФ Анна Концевая, передаёт ТАСС.

- Есть один интересный момент, касающийся курения. У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет, - сказала она на совещании экспертного совета по реализации проекта «Здоровье работающих женщин».

При этом, по словам Концевой, эксперты не могут назвать конкретных причин, с чем может быть связана такая тенденция, уточняет ТАСС.






курение
 
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