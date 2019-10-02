 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Октября

01 Октября

Популярное

Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные

Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Общество, 
Гостям провели экскурсию по колонии и показали концерт

В рамках Дня открытых дверей исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетили родственники осуждённых.

Гостям провели экскурсию по учреждению, показали промышленную зону, дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб. В клубе родственникам представили видеоролики о жизнедеятельности учреждения, спортивных достижениях, различных культурно-массовых мероприятиях, проводимых в колонии.

Также в клубе исправительной колонии прошла выставка изделий кружковой работы осуждённых – картины, нарды и багет для картин. Состоялась и концертная программа.

В завершении дня открытых дверей, осуждённые смогли пообщаться с родными и близкими, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне день открытых дверей прошёл в ИК-8.

колония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В России растёт число курящих женщин
В России растёт число курящих женщин
Общество, 02.10.2019
При этом число курящих мужчин снижается
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
Общество, 02.10.2019
Гостям провели экскурсию по колонии и показали концерт
В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО
В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО
Общество, 02.10.2019
С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ прошёл финал регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года»
Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе
Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе
Общество, 02.10.2019
Батоцырен Дашинамжилов был известным борцом-вольником и одним из тех, кто возродил национальную борьбу
В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате
В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате
Общество, 02.10.2019
Спортсмены тренировались в зале по спортивной гимнастике
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
Общество, 02.10.2019
Сегодня в Улан-Удэ состоится яркое открытие чемпионата мира по боксу среди женщин
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Общество, 02.10.2019
По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Общество, 02.10.2019
На пути сложной дистанции было 12 преград
Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк
Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк
Общество, 02.10.2019
Его площадь увеличится до 540 тысяч гектаров
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
Общество, 02.10.2019
Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово
В России предложили узаконить профессию домохозяйки
В России предложили узаконить профессию домохозяйки
Общество, 02.10.2019
Пока противников и сторонников идеи поровну
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
Общество, 02.10.2019
Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей
Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн
Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн
Общество, 02.10.2019
Гимн к чемпионату мира переводится как «Победа ждёт тебя»
Возрождённый Хилгантуйский дацан в Бурятии станет центром притяжения паломников
Возрождённый Хилгантуйский дацан в Бурятии станет центром притяжения паломников
Общество, 02.10.2019
«Как только отъехали от Будды Ваджрасаттвы, подумал, что осиротел», признался Хамбо Лама
Жителям Бурятии открыли доступ в леса
Жителям Бурятии открыли доступ в леса
Общество, 02.10.2019
В Бурятии снят особый противопожарный режим

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^