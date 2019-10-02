Гостям провели экскурсию по колонии и показали концерт
В рамках Дня открытых дверей исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетили родственники осуждённых.
Гостям провели экскурсию по учреждению, показали промышленную зону, дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб. В клубе родственникам представили видеоролики о жизнедеятельности учреждения, спортивных достижениях, различных культурно-массовых мероприятиях, проводимых в колонии.
Также в клубе исправительной колонии прошла выставка изделий кружковой работы осуждённых – картины, нарды и багет для картин. Состоялась и концертная программа.
В завершении дня открытых дверей, осуждённые смогли пообщаться с родными и близкими, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне день открытых дверей прошёл в ИК-8.
Осуждённых колонии в Бурятии посетили близкие и родные
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