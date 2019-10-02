Первым концерт дал ансамбль балалаечников из Якутии
1 октября в Чите открылся VIII музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии». Символичным стало, что в этот день по всему миру отмечается День музыки. Первым участником в рамках культурного события стала Республика Саха (Якутия).
С приветственным словом участникам и гостям праздника, выступила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова. Она подчеркнула, что мероприятие проходит в рамках соглашения, заключённого между руководителями отраслевых ведомств регионов Дальневосточного федерального округа.
Гостям фестиваля в Забайкальской краевой филармонии имени О. Лундстрема была представлена концертная программа ансамбля балалаечников «БалАнс» государственного оркестра филармонии Республики Саха (Якутия). Она получила название «All inclusive», так как коллектив виртуозно исполняет произведения, как классической музыки, так и современные хиты.
Музыканты исполнили фристайл произведений Никколо Паганини, произведение Эрнесто Лекуона «Малагуэнья» в народной обработке, увертюру Джоаккино Россини к опере «Севильский цирюльник» и другие композиции.
Директор государственной якутской филармонии Юлия Швецова отметила, что последний раз коллектив выступал в Забайкалье в 2007 году. Фестиваль «Жизнь в гармонии» возобновил сотрудничество, которое, по её словам, будет долгим и плодотворным. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Чите открылся музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»
Общество, Фото:
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