В Улан-Удэ назвали лучшие турмаршруты ДФО и СФО

С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ прошёл финал регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года»
На конкурсе были представлены 63 проекта из 13 регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Организаторами финала регионального конкурса выступают министерство туризма Бурятии и ФРОС Region PR.
Итоги регионального конкурса всероссийской туристской премии «Маршрут года» ДФО и СФО 2019
Лучший маршрут в городе
1 место - Экскурсия «Трамвай номер 8» От вокзала до полета (От земли до неба), Омская область.
Специальный диплом «За использование технологичных решений при реализации проекта» - Квест-экскурсия «Серебряный след», Алтайский край.
Лучший культурно-познавательный маршрут
1 место – Прогулка «Тени Миллионки», Приморский край.
1 место – Путешествие на родину писателя Валентина Распутина, Иркутская область.
2 место – Шестаковский динозавр — 8 чудо Кузбасса, Кемеровская область.
3 место – «Врата времени», Республика Бурятия.
3 место – КОСМОпутешествие на космодром «ВОСТОЧНЫЙ», Хабаровский край.
Лучший маршрут выходного дня
1 место – Экскурсия «Полет чайного листка», Республика Бурятия.
1 место – В гости к Макаровне, Омская область.
2 место – Речной экскурсионный маршрут выходного дня «Каменный эпос Притомья», Кемеровская область.
3 место - Моё Северобайкалье, Республика Бурятия.
Специальный диплом «За творческий подход к продвижению территории и сельского туризма» - «Неизвестный известный Чикой», Республика Бурятия.
Лучший гастрономический маршрут
1 место – Истории о русской кухне и Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Лучший велосипедный маршрут
1 место - ВелоГид или ВелоЭкскурсии по Старому Кузнецку, Кемеровская область.
Лучший военно-исторический маршрут
1 место - Военно-патриотический маршрут «Дальневосточные рубежи: У Тихого Океана», Приморский край;
3 место – Автопробег «Живи и помни» в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне», Республика Бурятия
Специальный диплом «За разработку интерактивной программы военно-патриотического воспитания» - Военно-исторический маршрут «Расстрелянное детство», Томская область.
Специальный диплом «За разработку интерактивной программы военно-патриотического воспитания» - Военно-исторический маршрут «Есть у революции начало. Крейсер «АВРОРА», Томская область.
Лучшая идея маршрута
1 место – Экскурсия «Владивосток в кадре: по следам кино и видео съемок», Приморский край.
1 место – «ОМСК: ожившая история». Экскурсия с использованием приложения дополненной реальности, Омская область.
Лучший этнографический маршрут
1 место – «АЙМАК», Иркутская область;
1 место - Тур «Соленое зеркало Омского Прииртышья», Омская область.
Лучший детский маршрут
1 место – Урок-путешествие «Миллионы лет тому назад», Кемеровская область.
2 место – Верхнеудинские истории, Республика Бурятия.
3 место – По следам скифских племен, Алтайский край.
Лучший межрегиональный маршрут
1 место – В гостях у динозавра, Кемеровская область.
2 место – Шумак-возрождение традиций, Республика Бурятия.
Специальный диплом «За реализацию проекта в сфере экологического туризма» - Большая Байкальская Тропа, Иркутская область.
Лучший туристический путеводитель
1 место – ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ОМСКИЕ ОКРАИНЫ», Омская область.
2 место – Путеводитель по Курумканскому району, Республика Бурятия.
3 место – VIP-путеводитель «The Pacific Gate of Russia», Приморский край.
Лучшая музейная экскурсия
1 место – Ароматическая экскурсия «Почувствуй Сурикова», Красноярский край.
2 место – Музей туризма и краеведения им. В.А. Зотова, Кемеровская область.
3 место – Енисейский этнографический калейдоскоп, Красноярский край.
Лучшая туристическая карта (город)
1 место – FOODGUIDE: Попробуй Омск на вкус, Омская область.
2 место – Туристская карта Курумканского района, Республика Бурятия.
Специальный диплом «За реализацию проекта в области продвижения территории» - Туристическая карта «Достопримечательности Кяхтинского района», Республика Бурятия.
Лучшая туристическая карта (регион)
1 место - Туристская карта Забайкальского края, Забайкальский край.
Лауреаты регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года» получили приглашение на участие в общенациональном финале премии, который 27-28 октября пройдет в Ижевске.
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