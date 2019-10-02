Старшеклассники и ветераны заняли третьи места в Хабаровске
29 сентября в городе Хабаровске состоялся окружной этап всероссийского хорового фестиваля. Мероприятие проходило в конкурсном формате для академических профессиональных и любительских детских и взрослых хоров.
Забайкальский край был представлен двумя коллективами: хором старших классов детской школы искусств №3 города Читы и любительским хором ветеранов «Россияне».
Всего на фестивале выступило 14 хоров из дальневосточных регионов, в том числе из Владивостока, Хабаровска, Читы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Якутска и посёлков Республики Саха (Якутия). Более 600 артистов хоров разных возрастов делились своим творчеством, а также состязались в мастерстве исполнения хоровых произведений.
Забайкальские коллективы достойно выступили на сцене Хабаровского института культуры и искусств, заняв третьи места в своих категориях. Напомним, что на этом конкурсе хор из Улан-Удэ также стал третьим в номинации «Профессионалы».
Председателем жюри стал именитый педагог детской школы искусств Владивостока, известный в России хормейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Петухова.
Всероссийский хоровой фестиваль проводится с 2014 года в три этапа (региональный, окружной и всероссийский) и ежегодно собирает к участию более 1000 хоровых коллективов. Любые хоры народной и академической, профессиональной и любительской направленности имеют возможность бесплатно принять участие в мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.
Забайкальские хоры заняли призовые места на всероссийском фестивале
Общество, Фото:
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