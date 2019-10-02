Ушёл из жизни выдающийся тренер по бурятской борьбе

Батоцырен Дашинамжилов был известным борцом-вольником и одним из тех, кто возродил национальную борьбу



1 октября на 69-м году жизни скончался бывший борец, один из лучших бурятских тренеров по национальной бурятской борьбе бухэ барилдаан Батоцырен Садаевич Дашинамжилов. Он был заслуженным работником физической культуры Бурятии, заслуженным работником культуры Бурятии, заслуженным работником физической культуры Агинского автономного округа.



В спорте Батоцырен Садаевич добился звания мастера спорта СССР по вольной борьбе.



Он родился 17 мая 1951 года в селе Зугалай Могойтуйского района Читинской области. В 1975 году закончил Бурятский государственный педагогический институт, факультет бурятского языка и литературы.



Был призёром чемпионатов РСФСР 1976, 1977, 1981 годов, чемпионом ВЦСПС 1976 года. В 1979 году выиграл международный турнир «Интернационал» в Улан-Баторе.



Он вошел в историю возрождения национальной борьбы бухэ барилдаан.



- Наш большой друг, посвятивший свою жизнь делу возрождения славы, духа и величия национальных состязаний «Эрын Гурбан Найр», становлению и укреплению национальной борьбы бухэ барилдаан, воспитанию многих поколений юных борцов, молодых тренеров. Благодаря его огромному вкладу сегодня мы с гордостью называем бухэ барилдаан всенародно любимыми состязаниями, - сообщили в Буддийской Сангхе России.



Помимо этого, добился больших успехов в сфере культуры. Участвовал в международном фольклорном фестивале «Великий шелковый путь» в 1991 году по странам Европы (Франция, Бельгия, Голландия, Швейцария, Германия). Его голос записан в «Золотой фонд культуры народов мира» в номинации «Народные песни».



Лауреат международного фольклорного фестиваля, обладатель Гран-При «Золотой колокол» в Закопане (Польша) 1994 года, лауреат международного конкурса «Алтаргана-2004» в Монголии.



Участник фольклорного фестиваля, посвящённого Олимпийским играм в Атланте (США) 1996 года, участник культурной программы чемпионата мира по вольной борьбе в Красноярске-1997 и международного фестиваля песни и танца в японском Хакодате (2009 год).



- Вместе со своей женой Лубсановой Дарисурун создал дружную семью: воспитал двух детей и внучку. Его ученики добились больших результатов в спорте. Батоцырена Садаевича знают как светлого, жизнелюбивого человека, жизнерадостного, с большим чувством юмора и жизненного оптимизма, - говорят в Сангхе России.



Во всех дацанах ламы вознесли молитвы юрол маани о Батоцырене Дашинамжилове.



Прощание состоится 5 октября с 12:00 в улусе Хойто-Бэе, ул. Строителей 17.



