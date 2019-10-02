В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате

Спортсмены тренировались в зале по спортивной гимнастике
В соцсетях опубликовали видео с тренировки спортсменов Бурятии, занимающихся айкидо. Они провели тренировочное занятие в зале по спортивной гимнастике спортшколы №3 Улан-Удэ.
Спортивная школа № 3 готовит спортсменов по программам спортивной подготовки: «Художественная гимнастика», «Спортивная гимнастка» (олимпийские виды), многоборье: «Пауэрлифтинг», «Армрестлинг» и один из самых молодых видов спорта «Спортивная аэробика», также развивается такой вид восточного единоборства, как тхэквондо.
Сегодня в Улан-Удэ состоится яркое открытие чемпионата мира по боксу среди женщин
По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ
На пути сложной дистанции было 12 преград
Его площадь увеличится до 540 тысяч гектаров
Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово
Пока противников и сторонников идеи поровну
Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей
Гимн к чемпионату мира переводится как «Победа ждёт тебя»
«Как только отъехали от Будды Ваджрасаттвы, подумал, что осиротел», признался Хамбо Лама
В Бурятии снят особый противопожарный режим
Сотрудники дома провели эвакуацию инвалидов и членов их семей
Памятку опубликовало управление Роспотребнадзора по Бурятии
Также хищные птицы этим летом массово гибли из-за дыма сибирских пожаров
19 сентября Бичурский отдел ЗАГС провёл регистрацию пятой двойни в 2019 году
Применялся полученный в Сирии опыт