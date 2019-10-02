В Бурятии показали тренировки бойцов айкидо на канате

Спортивная школа № 3 готовит спортсменов по программам спортивной подготовки: «Художественная гимнастика», «Спортивная гимнастка» (олимпийские виды), многоборье: «Пауэрлифтинг», «Армрестлинг» и один из самых молодых видов спорта «Спортивная аэробика», также развивается такой вид восточного единоборства, как тхэквондо.

В соцсетях опубликовали видео с тренировки спортсменов Бурятии, занимающихся айкидо. Они провели тренировочное занятие в зале по спортивной гимнастике спортшколы №3 Улан-Удэ.

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