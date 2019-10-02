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Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»

Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На пути сложной дистанции было 12 преград

На лыжной базе Иркутского регионального отделения Всероссийского спортивного общества «Динамо» шесть команд бойцов отрядов специального назначения силовых ведомств Иркутской области преодолели дистанцию «Гонка сильнейших».

Участникам предстояло пройти полосу препятствий протяжённостью 3,5 километра, при этом на пути их ожидало 12 сложнейших преград. Такая дистанция требует от бойцов высокого уровня выносливости и отличного физического здоровья.

По результатам состязаний звание лучшей команды «Гонки сильнейших» завоевали сотрудники спецназа «Гром» МВД. На втором месте команда ОМОН. Бронза досталась еще одной команде спецназа «Гром».

Для всех посетителей мероприятия полицейские организовали насыщенную развлекательно-познавательную программу. Показательное выступление кинологов питомника «К-9» и выступление бойцов спецназа «Гром». Желающие могли побывать на двух интерактивных выставках вооружения и боевой техники, а маленькие зрители в форме театрализованного представления покатались на лошадях и конно-пулеметной тачанке, поучаствовали в конкурсах и викторинах. В расположении полевой кухни всех желающих угостили солдатской кашей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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