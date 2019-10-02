Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ



Многолетняя мерзлота уже начала таять из-за глобального потепления. Самое быстрое таяние наблюдается на границе мерзлоты, в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин, передаёт РИА Новости.



В конце сентября был опубликован доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и криосфера в меняющемся климате», одним из авторов которого является Екайкин. Авторы доклада предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. Более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лёд, отмечает РИА Новости.



- Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, — сказал Екайкин.



