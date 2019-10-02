Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк

Его площадь увеличится до 540 тысяч гектаров



Прибайкальский нацпарк планируют расширить до 540 тысяч гектаров. Сейчас его площадь – примерно 417 тысяч гектаров.



Проект постановления правительства о расширении территории подготовило минприроды России.



- Расширение территории обусловлено необходимостью выполнения основной задачи по сохранению целостности уникальных ландшафтов побережья Байкала, ландшафтного и биотического разнообразия, чистоты вод озера. Включение земель в границы особо охраняемой природной территории федерального значения существенно повысит их статус, - сообщает пресс-служба минприроды России.



Территории, подлежащие включению в границы Прибайкальского нацпарка, отобраны на основании научно-исследовательской работы, подготовленной Институтом географии Сибирского отделения Российской Академии наук в 2019 году. Главные критерии: экологическая значимость для сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны, их роль в сохранении целостности ландшафтов озера Байкал, а также рекреационная и эстетическая ценность территорий.



На сегодняшний день в Прибайкальском национальном парке обитает 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, 9 видов амфибий и рептилий, а в водоемах представлено 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.



Территория нацпарка полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.



На территории парка располагаются три из пяти находящихся в Иркутской области ключевых орнитологических территорий международного значения: исток и верхнее течение реки Ангары (незамерзающая зимовка водоплавающих), остров Ольхон и Приольхонье (включая Малое море), Южно-Байкальский миграционный коридор соколообразных (южное и юго-западное побережье Байкала, в том числе водно-болотные угодья).



Справка:



Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.











