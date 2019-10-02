Соревноваться конкурсанты будут в академическом и народном пении
В Улан-Удэ с 7 по 8 ноября пройдёт V региональный конкурс вокалистов имени народного артиста СССР Дугаржапа Дашиева. В конкурсе могут принять участие вокалисты – солисты, артисты хора, ансамбля, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители.
Основными задачами конкурса являются увековечивание памяти великого бурятского певца, сохранение традиций отечественной вокально-исполнительской школы, выявление и поддержка новых талантов в области сольного пения, приобщение молодых музыкантов и широкой публики к творчеству отечественных и бурятских композиторов.
Конкурсные испытания проводятся по двум номинациям: «Академическое пение» и «Народное пение». Порядок выступления участников устанавливается по мере поступления заявок и сохраняется до конца конкурса. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 ноября.
Первый тур – отборочный, он проходит на местах. Второй и третий тур пройдут в колледже искусств имени П. И. Чайковского.
Программа конкурса
7 ноября
9:00 – Регистрация участников
10:00 – Открытие конкурса, конкурсные прослушивания II тура по номинациям
8 ноября
10:00 – Конкурсные прослушивания III тура по номинациям
18:30 – Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова
Все участники получат сертификат. По итогам конкурса присуждается гран-при, звания «Лауреат I, II, III степени», «Дипломант IV, V степени». Также по итогам может быть присвоен диплом лучшему концертмейстеру. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П. И. Чайковского.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ пройдёт конкурс вокалистов
Общество, Фото:
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