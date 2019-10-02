В России предложили узаконить профессию домохозяйки

Пока противников и сторонников идеи поровну



На платформе «Российской общественной инициативы» появилась инициатива о появлении профессии «домохозяйка». Авторы предлагают установить домохозяйкам и домохозяинам ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму и выплаты на каждого ребёнка в семье, не достигшего 14-летнего возраста.



«Как любая работа, ведение хозяйства требует определённого режима. Подъём раньше всех членов семьи, приготовление завтрака детям и супругу, сборы всех членов семьи - так начинается рабочий день домохозяйки. Затем поход по магазинам – покупки всего необходимого. А дома уже ждут стирка, глажка, протирание пыли, мытье посуды, пола, поливка цветов, приготовление обеда и ужина. Словом, все необходимое для создания уюта, порядка, чистоты в доме. Практический результат – увеличение населения, повышение социального и финансового уровня населения (семей)», - говорится в описании.



Голосование продлится до 15 сентября 2020 года. Пока противников и сторонников введения новой профессии в Росси почти одинаковое число — 490 и 406 голосов.









