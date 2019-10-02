 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Октября

01 Октября

Популярное

В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей

В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей

Перед учащимися и их родителями выступила председатель совета ветеранов отдела, майор милиции в отставке Тамара Федотова. Она рассказала о традициях отдела, заслугах ветеранов и задачах современной полиции.

Выпускница Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск), а ныне следователь следственного отдела лейтенант юстиции Дарья Патрихаева ответила на вопросы ребят о процессе обучения.

Помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Анатолий Горбик разъяснил присутствующим условия и порядок поступления в учебные заведения МВД России.

По окончании встречи Тамара Федотова пригласила всех собравшихся в музей истории отдела, где рассказала гостям об истории создания музея, продемонстрировала стенды с историческими документами и экспонатами.

полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»
Общество, 02.10.2019
Сегодня в Улан-Удэ состоится яркое открытие чемпионата мира по боксу среди женщин
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Учёный: Глобальное потепление растопило многолетнюю мерзлоту возле Улан-Удэ
Общество, 02.10.2019
По словам учёного, изменение климата вызвало последствия в районе Улан-Удэ
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Иркутские спецназовцы пробежали «Гонку сильнейших»
Общество, 02.10.2019
На пути сложной дистанции было 12 преград
Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк
Минприроды России планирует расширить Прибайкальский нацпарк
Общество, 02.10.2019
Его площадь увеличится до 540 тысяч гектаров
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села
Общество, 02.10.2019
Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово
В России предложили узаконить профессию домохозяйки
В России предложили узаконить профессию домохозяйки
Общество, 02.10.2019
Пока противников и сторонников идеи поровну
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
Общество, 02.10.2019
Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей
Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн
Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн
Общество, 02.10.2019
Гимн к чемпионату мира переводится как «Победа ждёт тебя»
Возрождённый Хилгантуйский дацан в Бурятии станет центром притяжения паломников
Возрождённый Хилгантуйский дацан в Бурятии станет центром притяжения паломников
Общество, 02.10.2019
«Как только отъехали от Будды Ваджрасаттвы, подумал, что осиротел», признался Хамбо Лама
Жителям Бурятии открыли доступ в леса
Жителям Бурятии открыли доступ в леса
Общество, 02.10.2019
В Бурятии снят особый противопожарный режим
В Улан-Удэ в доме колясочников потушили условный пожар
В Улан-Удэ в доме колясочников потушили условный пожар
Общество, 02.10.2019
Сотрудники дома провели эвакуацию инвалидов и членов их семей  
Жителям Бурятии напомнили, как отличить ОРВИ от гриппа
Жителям Бурятии напомнили, как отличить ОРВИ от гриппа
Общество, 02.10.2019
Памятку опубликовало управление Роспотребнадзора по Бурятии
Хищные птицы Сибири гибнут из-за изменений климата
Хищные птицы Сибири гибнут из-за изменений климата
Общество, 02.10.2019
Также хищные птицы этим летом массово гибли из-за дыма сибирских пожаров
В Бичурском районе Бурятии родилась пятая в 2019 году двойня
В Бичурском районе Бурятии родилась пятая в 2019 году двойня
Общество, 02.10.2019
19 сентября Бичурский отдел ЗАГС провёл регистрацию пятой двойни в 2019 году

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^