Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей
Перед учащимися и их родителями выступила председатель совета ветеранов отдела, майор милиции в отставке Тамара Федотова. Она рассказала о традициях отдела, заслугах ветеранов и задачах современной полиции.
Выпускница Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск), а ныне следователь следственного отдела лейтенант юстиции Дарья Патрихаева ответила на вопросы ребят о процессе обучения.
Помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Анатолий Горбик разъяснил присутствующим условия и порядок поступления в учебные заведения МВД России.
По окончании встречи Тамара Федотова пригласила всех собравшихся в музей истории отдела, где рассказала гостям об истории создания музея, продемонстрировала стенды с историческими документами и экспонатами.
В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей
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