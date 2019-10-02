В Бурятии отдел полиции устроил день открытых дверей

Для всех желающих поступать в высшие учебные заведения МВД в отделе МВД по Заиграевскому району прошёл День открытых дверей



Перед учащимися и их родителями выступила председатель совета ветеранов отдела, майор милиции в отставке Тамара Федотова. Она рассказала о традициях отдела, заслугах ветеранов и задачах современной полиции.



Выпускница Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск), а ныне следователь следственного отдела лейтенант юстиции Дарья Патрихаева ответила на вопросы ребят о процессе обучения.



Помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Анатолий Горбик разъяснил присутствующим условия и порядок поступления в учебные заведения МВД России.



По окончании встречи Тамара Федотова пригласила всех собравшихся в музей истории отдела, где рассказала гостям об истории создания музея, продемонстрировала стенды с историческими документами и экспонатами.



