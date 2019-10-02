Для чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ написали гимн

Появился гимн чемпионата мира по боксу среди женщин-2019, который пройдёт в Улан-Удэ. Гимн называется «Victory waits for you» (Победа ждёт тебя).
Слова к гимну написали Галсан Нанзатов и Галина Дондукова. Автором музыки и аранжировки выступила музыкант из Монголии Нар-Оюу Наранбаатар. Исполнили гимн певцы Дулма Сунрапова, Евгения Рейзвих, Сэсэг Аюшеева, Нар-Оюу Наранбаатар, Сергей Биликтуев и Виталий Бутэд.
Гимн написан на английском языке, однако музыка наполнена бурятским и монгольским колоритом.
Как сообщал «Байкал-Daily», открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдёт уже сегодня, 2 октября. Церемония в ФСК – только по пригласительным, но для горожан будут транслировать онлайн на большом экране на площади Советов.
Всего в соревнованиях участие примет 75 стран и больше 300 спортсменок. В составе сборной России за медали поборются три спортсменки из Бурятии – Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.
30 сентября сборная России провела открытую тренировку в ТРЦ «Форум».
Иностранные спортсменки усиленно тренируются прямо на улицах Улан-Удэ и в холле гостиницы.