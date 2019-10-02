В Бурятии снят особый противопожарный режим
Постановлением правительства Бурятии от 1 октября в республике снят особый противопожарный режим. Теперь граждане могут беспрепятственно посещать леса.
- Особый противопожарный режим в 2019 году был открыт 15 апреля. В 2019 году из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу. Для сравнения, в 2017 году режим ЧС республиканского масштаба вводился трижды и продлился в общей сложности 71 день, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га. К примеру, за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 824 лесных пожара на общей площади более 279 тысяч га. За 2018 год – 363 лесных пожара на общей площади более 24 тысяч га.
Оперативность тушения лесных пожаров в Бурятии составила в первые сутки – 86,2%, во вторые и последующие сутки – 13,8 %.
Жителям Бурятии открыли доступ в леса
Общество, Фото:
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