Жителям Бурятии открыли доступ в леса

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии снят особый противопожарный режим



Постановлением правительства Бурятии от 1 октября в республике снят особый противопожарный режим. Теперь граждане могут беспрепятственно посещать леса.



- Особый противопожарный режим в 2019 году был открыт 15 апреля. В 2019 году из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу. Для сравнения, в 2017 году режим ЧС республиканского масштаба вводился трижды и продлился в общей сложности 71 день, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га. К примеру, за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 824 лесных пожара на общей площади более 279 тысяч га. За 2018 год – 363 лесных пожара на общей площади более 24 тысяч га.



Оперативность тушения лесных пожаров в Бурятии составила в первые сутки – 86,2%, во вторые и последующие сутки – 13,8 %.



