В Улан-Удэ в доме колясочников потушили условный пожар

Сотрудники дома провели эвакуацию инвалидов и членов их семей
25 сентября в специализированном жилом доме для инвалидов-колясочников прошла пожарная тренировка.
Перед этим с сотрудниками и жителями дома был проведён противопожарный инструктаж о действиях во время пожара.
Началом практической учебной эвакуации послужил условный сигнал: сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники специализированного жилого дома организовали эвакуацию инвалидов- колясочников и членов их семей из здания по эвакуационным выходам. Затем была проведена перекличка, в ходе которой выяснилось, что в здании никто не остался, все эвакуировались за положенное нормативное время.
В завершение тренировки проживающим в специализированном жилом доме вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
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