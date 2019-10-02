В Улан-Удэ в доме колясочников потушили условный пожар

Сотрудники дома провели эвакуацию инвалидов и членов их семей



25 сентября в специализированном жилом доме для инвалидов-колясочников прошла пожарная тренировка.



Перед этим с сотрудниками и жителями дома был проведён противопожарный инструктаж о действиях во время пожара.



Началом практической учебной эвакуации послужил условный сигнал: сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники специализированного жилого дома организовали эвакуацию инвалидов- колясочников и членов их семей из здания по эвакуационным выходам. Затем была проведена перекличка, в ходе которой выяснилось, что в здании никто не остался, все эвакуировались за положенное нормативное время.



В завершение тренировки проживающим в специализированном жилом доме вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



