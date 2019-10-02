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Жителям Бурятии напомнили, как отличить ОРВИ от гриппа

Жителям Бурятии напомнили, как отличить ОРВИ от гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятку опубликовало управление Роспотребнадзора по Бурятии

В сообщении Роспотребнадзора объясняется, чем грипп отличается от ОРВИ.

- Вызвать простуду могут как вирусы, так и бактерии, которые при дыхании проникают в организм с воздухом. Такой путь передачи возбудителей называется воздушно-капельным, а сами болезни — респираторными. Если простуду вызвал вирус, то болезнь называют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Если причиной болезни стала бактерия, либо неизвестный возбудитель, то ставится диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Симптомы простуды: постепенное начало, лихорадка (до 38 градусов), насморк с обильным слизистым отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле . Обычно прогноз благоприятный, выздоровление как правило наступает через 7-10 дней, хотя симптомы могут сохраняться до 2 недель.

Грипп тоже относится к ОРВИ, так как возбудитель болезни (вирусы гриппа A, B или C) проникает в организм при дыхании. В отличие от простуды, которая может случиться в любое время года, грипп, как правило обладает сезонностью. Сезон гриппа длится с осени до весны, с максимумом заболеваемости в зимние месяцы.

Активные штаммы вируса гриппа меняются из года в год. Поэтому, каждый год разрабатывается новая вакцина против гриппа.

Симптомы гриппа: внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40 градусов, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при отсутствии отделяемого из носовых ходов, сильная усталость, которая может длиться до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея.

Грипп опасен своими осложнениями. На фоне ослабления иммунитета возможно развитие пневмонии, менингита, перикардита или миокардита, которые могут привести к смерти.

Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с ослабленным иммунитетом, для людей с ожирением.

- При появлении первых симптомов гриппа – оставайтесь дома и вызовите врача. Самолечение недопустимо, - призывают медики.

грипп ОРВИ
 
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