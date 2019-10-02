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Хищные птицы Сибири гибнут из-за изменений климата

Хищные птицы Сибири гибнут из-за изменений климата
Общество,  Фото:pixabay.com
Также хищные птицы этим летом массово гибли из-за дыма сибирских пожаров

В Сибири в этом году резко выросла смертность молодых хищных птиц. По мнению экспертов WWF, это произошло из-за изменений климата, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Из-за сложных погодных условий пострадал и проект по восстановлению алтайского сокола балобана в Южной Сибири. Орнитологи подселяют 20-30-дневных соколят из питомников в гнёзда диких балобанов, у которых в этом сезоне появились птенцы. Птицы выкармливают и выращивают «приёмышей» как родных и птенцы успешно адаптируются к жизни в дикой природе и пополняют популяцию алтайского балобана.

- К сожалению, с 22 июня в Туву пришло похолодание с грозами и градом. Погода в этом году была на редкость ужасной, она и стала прямой или косвенной причиной гибели огромного количества хищных птиц, включая нескольких птенцов сокола балобана в нашем проекте», — говорит Игорь Карякин, эксперт WWF, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, сотрудник ООО «Сибэкоцентр» (Новосибирск). — Я считаю, что гибель хищных птиц этим летом также частично вызвана дымом сибирских пожаров. Птицы плохо видели добычу, грызунов, с воздуха, им приходилось охотиться на земле. Эффективность такой охоты оказалась низкой, что привело к гибели большого количества молодняка хищных птиц, трупы которых мы часто встречали во время летних экспедиций.

Все питомниковские птенцы и большинство родных успешно встали на крыло и начали слетать с гнёзд с 15 по 25 июня. Орнитологи пометили GPS/GSM трекерами трёх питомниковских и пять родных птенцов для дальнейшего слежения за птицами. В этом году случилась трагедия: через 20-30 дней все помеченные трекерами питомниковские птенцы и один родной погибли по разным причинам. На одного птенца напал филин, на другого орёл, один птенец погиб в драке с коршуном. Остальные птицы погибли по причине страшной непогоды, которая помешала молодым неопытным птицам охотиться.

- Два оставшихся в живых нативных (родных) птенца, помеченных трекерами, выжили и успешно мигрировали. Сегодня мы получаем сигналы трекеров из мест традиционной концентрации балобанов. К сожалению, именно тут в предыдущие годы наших птиц отлавливали браконьеры. Будем надеяться, что в этот раз все будет хорошо», — говорит Эльвира Николенко, директор ООО «Сибэкоцентр», орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

- Летом 2019 года орнитологи подсадили птенцов балобана в гнёзда диких родителей в одном из регионов Южной Сибири уже в третий раз. В этом году «подкидышей» было двадцать. Регион высадки мы специально не называем, чтобы не привлекать внимание браконьеров. «Приемные» родители» спокойно приняли и выкормили соколят», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проекта Алтае-Саянского отделения WWF.

Орнитологи продолжают следить за перемещением птенцов. Результаты проекта будут понятны только после того, как первые подросшие птенцы принесут потомство.


птицы экология
 
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