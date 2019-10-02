Применялся полученный в Сирии опыт
Комплексная тренировка проведена с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы в Бурятии. Они тренировались в нарушении системы управления условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развёртыванию станций радиоэлектронной борьбы, радиоразведки, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех наиболее важных источников радиоизлучений и систем связи условного противника.
Основной упор был сделан на боевое применение нового комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».
Кроме того, были отработаны задачи по перехвату радиоканалов управления беспилотных летательных аппаратов условного противника. Такой боевой опыт работы был получен в ходе вооруженных конфликтов в Сирии.
В учениях ней приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной техники.
В Бурятии учились перехватывать беспилотники противника
Общество, Фото:
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