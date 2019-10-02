В Бурятии учились перехватывать беспилотники противника

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Применялся полученный в Сирии опыт



Комплексная тренировка проведена с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы в Бурятии. Они тренировались в нарушении системы управления условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развёртыванию станций радиоэлектронной борьбы, радиоразведки, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех наиболее важных источников радиоизлучений и систем связи условного противника.



Основной упор был сделан на боевое применение нового комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».



Кроме того, были отработаны задачи по перехвату радиоканалов управления беспилотных летательных аппаратов условного противника. Такой боевой опыт работы был получен в ходе вооруженных конфликтов в Сирии.



В учениях ней приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной техники.

