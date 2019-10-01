В Улан-Удэ детсадовцы сняли свой мультфильм на экологическую тему

Дети разбились по группам: кто-то создавал фон, кто-то лепил персонажей, третьи – делали раскадровку



В Улан-Удэ в детском садике №51 «Красная шапочка» дети под руководством воспитателя Людмилы Стариковой создали мультфильм под названием «Как Соня спасла Тишку». Детсадовцы создавали свой мультфильм на экологическую тему, играя в квест-игру.



Занятие провели по программе «Развитие». Следуя по «следам» ребята решали несколько задач, которые ставила перед ними персонаж Соня. В экологической комнате ребята, используя пространственную модель, нашли отгадку под клеткой попугая.



В мультипликационной студии решили создать мультфильм о том, что загрязнение Байкала может привести к гибели Тишки, и что надо делать, чтобы этого не произошло. В студии ребята придумали сюжет к мультфильму и разбились на группы. Одна группа работала над созданием фона. Другая – лепила персонажей. Третья делала раскадровку. После того, как работу в группах закончили, дети приступили к частичной съемке мультфильма.



Такое интересное занятие провела педагог высшей квалификационной категории Людмила Старикова, она работает в детском саду №51 почти с открытия. Воспитательница неоднократно представляла свой опыт работы на городском, республиканском уровне. В 2019 году защитила проект «Мультипликационная студия», результатом стало открытие в детском саду 1 сентября мультипликационной студии «Анимашки».



- У меня двое дочерей. Старшая дочь посещала детский сад №51 и воспитателем была Людмила Александровна и мне так повезло, что вторая моя дочь тоже попала в группу Людмилы Александровны. Она педагог «от бога». Это такой педагог, который дает возможность каждому ребенку раскрыться. Самые скромные, застенчивые дети к школе становятся настоящими «звездочками». Не перестаю удивляться творческому потенциалу нашей воспитательницы: один проект сменяется другим. Каждое родительское собрание - это целое событие, в котором мы все участники, и ни у кого не получится отсидеться. Все родители «втянуты» в образовательную деятельность. У нас самая красивая, комфортная и хорошо оборудованная группа. А с начала учебного года стала работать мультипликационная студия, - поделилась родительница Елена Бандурович.



Детский сад №51 является инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». С 2018 года детский сад внедряет образовательную программу, направленную на развитие способностей дошкольников в специфических видах деятельности.

