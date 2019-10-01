 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Октября

30 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ детсадовцы сняли свой мультфильм на экологическую тему

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети разбились по группам: кто-то создавал фон, кто-то лепил персонажей, третьи – делали раскадровку

В Улан-Удэ в детском садике №51 «Красная шапочка» дети под руководством воспитателя Людмилы Стариковой создали мультфильм под названием «Как Соня спасла Тишку». Детсадовцы создавали свой мультфильм на экологическую тему, играя в квест-игру.

Занятие провели по программе «Развитие». Следуя по «следам» ребята решали несколько задач, которые ставила перед ними персонаж Соня. В экологической комнате ребята, используя пространственную модель, нашли отгадку под клеткой попугая.

В мультипликационной студии решили создать мультфильм о том, что загрязнение Байкала может привести к гибели Тишки, и что надо делать, чтобы этого не произошло. В студии ребята придумали сюжет к мультфильму и разбились на группы. Одна группа работала над созданием фона. Другая – лепила персонажей. Третья делала раскадровку. После того, как работу в группах закончили, дети приступили к частичной съемке мультфильма.

Такое интересное занятие провела педагог высшей квалификационной категории Людмила Старикова, она работает в детском саду №51 почти с открытия. Воспитательница неоднократно представляла свой опыт работы на городском, республиканском уровне. В 2019 году защитила проект «Мультипликационная студия», результатом стало открытие в детском саду 1 сентября мультипликационной студии «Анимашки».

- У меня двое дочерей. Старшая дочь посещала детский сад №51 и воспитателем была Людмила Александровна и мне так повезло, что вторая моя дочь тоже попала в группу Людмилы Александровны. Она педагог «от бога». Это такой педагог, который дает возможность каждому ребенку раскрыться. Самые скромные, застенчивые дети к школе становятся настоящими «звездочками». Не перестаю удивляться творческому потенциалу нашей воспитательницы: один проект сменяется другим. Каждое родительское собрание - это целое событие, в котором мы все участники, и ни у кого не получится отсидеться. Все родители «втянуты» в образовательную деятельность. У нас самая красивая, комфортная и хорошо оборудованная группа. А с начала учебного года стала работать мультипликационная студия, - поделилась родительница Елена Бандурович.

Детский сад №51 является инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». С 2018 года детский сад внедряет образовательную программу, направленную на развитие способностей дошкольников в специфических видах деятельности.
детские сады администрацияУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию мигрируют медведи из Забайкалья
В Бурятию мигрируют медведи из Забайкалья
Общество, 01.10.2019
Жителей Бичурского района предупредили о выходе косолапых к людям
В Улан-Удэ детсадовцы сняли свой мультфильм на экологическую тему
В Улан-Удэ детсадовцы сняли свой мультфильм на экологическую тему
Общество, 01.10.2019
Дети разбились по группам: кто-то создавал фон, кто-то лепил персонажей, третьи – делали раскадровку
В Бурятии на Никольской часовне установили купол с крестом
В Бурятии на Никольской часовне установили купол с крестом
Общество, 01.10.2019
Никольская часовня находится в центре Кяхты
Забайкальская спортсменка стала призёром первенства России по воздушно-спортивной атлетике
Забайкальская спортсменка стала призёром первенства России по воздушно-спортивной атлетике
Общество, 01.10.2019
Она впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня
Более 400 жителей Бурятии взяли «дальневосточный гектар»
Более 400 жителей Бурятии взяли «дальневосточный гектар»
Общество, 01.10.2019
Многие отказываются от «гектара» из-за неликвидных мест
Полицейские Улан-Удэ устроили вечер вальса для ветеранов
Полицейские Улан-Удэ устроили вечер вальса для ветеранов
Общество, 01.10.2019
Полицейские Улан-Удэ поздравили ветеранов органов внутренних дел
Росгвардейцы Бурятии поздравили ветерана
Росгвардейцы Бурятии поздравили ветерана
Общество, 01.10.2019
Росгвардейцы привезли в подарок книги
Улан-удэнка увидела «призрака» на свалке
Улан-удэнка увидела «призрака» на свалке
Общество, 01.10.2019
Белое пятно на фотографии приобрело очертания человека
В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде
В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде
Общество, 01.10.2019
Обнародованы очень любопытные результаты исследования хуннских поселений в Бурятии
В Иркутске устроили митинг в защиту осуждённого экс-мэра Ольхонского района
В Иркутске устроили митинг в защиту осуждённого экс-мэра Ольхонского района
Общество, 01.10.2019
Общественность считает, что Сергея Копылова обвинили несправедливо
Улан-удэнскую женскую колонию посетил специалист центра занятости
Улан-удэнскую женскую колонию посетил специалист центра занятости
Общество, 01.10.2019
Осуждённым женщинам рассказали об изменениях законодательства и порядке постановки на учёт в центр занятости

В Улан-Удэ покажут «Фото topless»
В Улан-Удэ покажут «Фото topless»
Общество, 01.10.2019
Русский драмтеатр готовит спектакль о травле подростка
В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей
В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей
Общество, 01.10.2019
Закрытое учреждение смогли посетить родственники осуждённых
«Позорный» асфальт вокруг главной площади Улан-Удэ проверит экспертиза
«Позорный» асфальт вокруг главной площади Улан-Удэ проверит экспертиза
Общество, 01.10.2019
Разметка на дорогах вокруг площади Совета нанесена некачественно, а асфальт не уплотнён
Для электрички Улан-Удэ – Таловка назначили ещё шесть остановок
Для электрички Улан-Удэ – Таловка назначили ещё шесть остановок
Общество, 01.10.2019
Также электричка стала курсировать в более удобное время

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^