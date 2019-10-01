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В Бурятии на Никольской часовне установили купол с крестом

В Бурятии на Никольской часовне установили купол с крестом
Общество, 
Никольская часовня находится в центре Кяхты

В Кяхте на недавно построенной Никольской часовне в центре города после освящения установили купол с крестом. Купол изготовила фирма из Челябинской области. Чин освящения провел благочинный Кяхтинского округа протоиерей Олег Матвеев, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.

Строительство часовни в память о разрушенных Покровской церкви и часовни Николая чудотворца было начато весной 2019 года. Освящение основания часовни состоялось 16 мая в присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова.

Новая часовня строилась на народные средства местной бригадой строителей. Работами на кровле завершается первый этап работ. В 2020 году планируется совершить отделку часовни и устройство прилегающей территории с устройством ограждения в историческом стиле.

Возрождённая часовня полностью повторяет своим внешним видом Никольскую часовню, разрушенную в Кяхте в 30-х годах XX века.

православие церковь
 
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