Полицейские Улан-Удэ устроили вечер вальса для ветеранов

Полицейские Улан-Удэ поздравили ветеранов органов внутренних дел



Мероприятие проведено в нестандартном формате «вечера вальса». На приглашение к участию откликнулись более 70 ветеранов различных служб и подразделений Улан-Удэ. Среди них не только ветераны ОВД Железнодорожного, Октябрьского, Советского районов Улан-Удэ, но и подразделений войск Национальной гвардии, в прошлом прослуживших многие годы в структуре вневедомственной охраны.



От лица руководства управления МВД по Улан-Удэ ветеранов с праздником поздравил помощник начальника Владимир Валеев, от лица ветеранской организации МВД Бурятии – подполковник милиции в отставке Галина Баглаева.



В программе «Вечера вальса» для ветеранов ОВД выступали как творческие коллективы города – солисты вокально-инструментального ансамбля «Кураж», вокальной студии «Акцент» и народного хора «Яблоневый вечер», так и сами ветераны милиции в составе таких коллективов, как «Серебряные волонтеры», «Гоёмсуу» и студии зрелой красоты «Подиум 55+». Последние в дефиле продемонстрировали свою авторскую одежду –стилизованные бурятские костюмы, а также платья из павлопосадских платков, сообщает МВД по Бурятии.



