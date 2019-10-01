В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей

Гостям учреждения провели экскурсию. Они побывали в церкви, дугане, своими глазами увидели памятники, расположенные на территории жилой зоны - воину-победителю», стену памяти 321-й Сибирской дивизии, верстовой столб и бюст Станиславскому, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.







В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых.После чего в клубе посетители посмотрели видеоролики о буднях колонии. Также осуждённые, входящие в театральный кружок, показали постановку кукольного театра.Кроме того, сотрудники колонии рассказали присутствующим об условиях содержания осуждённых по секторам. Они разъяснили, что цель эксперимента проводимого ФСИН России - это стимулирование правопослушного поведения, стремление осуждённых перевестись из одного сектора в другой, с более комфортными условиями содержания.Родственники поблагодарили администрацию учреждения за предоставленную возможность своими глазами увидеть, как живут и чем занимаются их родные.