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Забайкальская спортсменка стала призёром первенства России по воздушно-спортивной атлетике

Забайкальская спортсменка стала призёром первенства России по воздушно-спортивной атлетике
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Она впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня

С 27 по 29 сентября в городе Видное Московской области прошли чемпионат и первенство России по воздушно-спортивной атлетике. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 28 регионов страны.

По результатам состязаний забайкальские спортсменки показали следующие результаты:
В категории «Юниоры Б» Наталья Золотухина стала бронзовым призёром.
В категории «Юниоры Б» Екатерина Карасёва заняла 5 место.
В категории «Взрослые» Алена Борзенко заняла 18 место.

- Все девочки получили хороший соревновательный опыт, научились контролировать тело и эмоции в стрессовой обстановке. Соперников было много, все очень сильные и опытные. Наша команда впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня, и показанный результат отражает большой труд спортсменок, – передаёт слова тренера спортсменок Ольги Карашашевой пресс-служба минспорта Забайкальского края.
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