Она впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня
С 27 по 29 сентября в городе Видное Московской области прошли чемпионат и первенство России по воздушно-спортивной атлетике. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 28 регионов страны.
По результатам состязаний забайкальские спортсменки показали следующие результаты:
В категории «Юниоры Б» Наталья Золотухина стала бронзовым призёром.
В категории «Юниоры Б» Екатерина Карасёва заняла 5 место.
В категории «Взрослые» Алена Борзенко заняла 18 место.
- Все девочки получили хороший соревновательный опыт, научились контролировать тело и эмоции в стрессовой обстановке. Соперников было много, все очень сильные и опытные. Наша команда впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня, и показанный результат отражает большой труд спортсменок, – передаёт слова тренера спортсменок Ольги Карашашевой пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Забайкальская спортсменка стала призёром первенства России по воздушно-спортивной атлетике
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревнования приехало 53 спортсмена из Улан-Удэ и 8 районов республики
Отключения электричества будут производиться в дневное время
Жителей Бичурского района предупредили о выходе косолапых к людям
Дети разбились по группам: кто-то создавал фон, кто-то лепил персонажей, третьи – делали раскадровку
Никольская часовня находится в центре Кяхты
Она впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня
Многие отказываются от «гектара» из-за неликвидных мест
Полицейские Улан-Удэ поздравили ветеранов органов внутренних дел
Росгвардейцы привезли в подарок книги
Белое пятно на фотографии приобрело очертания человека
Обнародованы очень любопытные результаты исследования хуннских поселений в Бурятии
Общественность считает, что Сергея Копылова обвинили несправедливо
Осуждённым женщинам рассказали об изменениях законодательства и порядке постановки на учёт в центр занятости
Русский драмтеатр готовит спектакль о травле подростка
Закрытое учреждение смогли посетить родственники осуждённых