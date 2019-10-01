Забайкальская спортсменка стала призёром первенства России по воздушно-спортивной атлетике

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Она впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня



С 27 по 29 сентября в городе Видное Московской области прошли чемпионат и первенство России по воздушно-спортивной атлетике. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 28 регионов страны.



По результатам состязаний забайкальские спортсменки показали следующие результаты:

В категории «Юниоры Б» Наталья Золотухина стала бронзовым призёром.

В категории «Юниоры Б» Екатерина Карасёва заняла 5 место.

В категории «Взрослые» Алена Борзенко заняла 18 место.



- Все девочки получили хороший соревновательный опыт, научились контролировать тело и эмоции в стрессовой обстановке. Соперников было много, все очень сильные и опытные. Наша команда впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня, и показанный результат отражает большой труд спортсменок, – передаёт слова тренера спортсменок Ольги Карашашевой пресс-служба минспорта Забайкальского края.

