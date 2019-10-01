Забайкальская теннисистка успешно выступила на всероссийском турнире

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

В Бердске прошли соревнования по настольному теннису



С 23 по 28 сентября в Бердске Новосибирской области состоялся всероссийский турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 24 регионов России.



После турнира состоялись соревнования среди школьников. В возрастной группе девушек 2002 года рождения учащаяся спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Читы Валентина Снежко завоевала бронзовую медаль.



На самом турнире в личном первенстве среди женщин юная спортсменка смогла пробиться в восьмерку сильнейших, выполнив норматив «Мастер спорта России».



Тренирует спортсменку Ирина Капустина, сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

