В Бердске прошли соревнования по настольному теннису
С 23 по 28 сентября в Бердске Новосибирской области состоялся всероссийский турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 24 регионов России.
После турнира состоялись соревнования среди школьников. В возрастной группе девушек 2002 года рождения учащаяся спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Читы Валентина Снежко завоевала бронзовую медаль.
На самом турнире в личном первенстве среди женщин юная спортсменка смогла пробиться в восьмерку сильнейших, выполнив норматив «Мастер спорта России».
Тренирует спортсменку Ирина Капустина, сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Забайкальская теннисистка успешно выступила на всероссийском турнире
Общество, Фото:
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