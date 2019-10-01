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Иркутский борец стал чемпионом всероссийского турнира

Иркутский борец стал чемпионом всероссийского турнира
Общество,  Фото:pixabay.com
Он выступал в весовой категории до 60 килограммов

Иркутский спортсмен, мастер спорта России Гусейн Гусейнов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2002 годов рождения «Владимирская осень» памяти Эдуарда Никифорова. Соревнования, в которых приняли участие 357 борцов из 43 субъектов РФ, проходили с 26 по 28 сентября во Владимире.

Гусейн Гусейнов выступал в весовой категории до 60 килограммов, в которой за медали боролось 52 участника. Иркутский борец провел пять встреч, из них четыре закончились со счётом 8:0 в пользу Гусейна. В финале он одержал победу со счётом 8:6 над Довуджоном Тошевым из Санкт-Петербурга, который стал серебряным призёром турнира. Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли Денис Воронин (Челябинская область) и Динислам Бамматов (Санкт-Петербург).

Выиграв турнир, спортсмен сохранил свое место в сборной России на 2020 год. 5-6 октября он примет участие в XIV всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона К. Г. Вырупаева, затем отправится на сборы в Алушту. Гусейн Гусейнов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у заслуженного тренера России Александра Хаустова, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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