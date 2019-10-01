В Чите из-за ремонта отключат свет

Отключения электричества будут производиться в дневное время



Со 2 по 4 сентября из-за ремонта оборудования будет отключен свет в некоторых районах Читы.



Так, 2 октября с 9:00 до 19:00 света не будет на улице Июньская, 20, 22, 24, 26, 28;

с 10:00 до 18:00 — на улицах 1, 2-я Краснодонская, Титовская, Калангуйская, Куйбышева, Покровская, Третья Первомайская, Третья Кооперативная;

с 10:00 до 19:00 – в посёлке Кадала: улицы Гайдара, Линейная, Реалбаза, Аэродромная, Улётовская, Дуговой проезд, Ученический проезд, Складская, Геологическая;

с 14:00 до 19:00 электроснабжения не будет в посёлке Кадала: улицы Линейная, Аэродромная;



3 октября с 9:00 до 19:00 света не будет на улице Шилова, 81, 83, 85, 87; Нечаева, 81;

с 10:00 до 19:00 – в СНТ «Мечта»;

с 13:00 до 18:00 — на улицах Засопочная, Первая Линейная, Высокая, Кенонская, Черновская, в переулке Узкий, на улицах Молодёжная, Ползунова, 18, 19, 21, 23; Малая, Кенонская, 2,6,8,10; в переулке Октябрьский 10, 12; Ватутина;



4 октября с 9:00 до 19:00 свет отключат на улице Шилова, 81, 83, 85, 87; Нечаева, 81; Удоканская, Конечная, Пионерская. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита» со ссылкой на пресс-службу «Читаэнерго».

