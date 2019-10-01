Увеличилось количество полевых выходов
В Бурятии интенсивность боевой подготовки танковых экипажей возросла в два раза по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащие в несколько раз больше стали выполнять упражнений по огневой подготовке. Увеличены часы на вождение бронетехники и тактическую подготовку. Благодаря этому танкисты показывают высокие результаты, как на учениях, так и на международных военных соревнованиях «Танковый биатлон», где танкисты из Бурятии второй год подряд становятся чемпионами мира и устанавливают новые рекорды.
Также увеличилось количество полевых выходов с отработкой ранее не выполняемых приемов ведения учебного боя и тактических элементов, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов.
Также в процессе подготовки командиров танков, механиков-водителей, наводчиков-операторов отлично зарекомендовали себя новейшие компьютерные тренажёры, которые моделируют боевые действия в городе, пустынной местности, а также в различных погодных условиях, времени года и суток.
Танкисты Бурятии стали тренироваться в два раза интенсивнее
Общество, Фото:
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