Суд в Иркутске ликвидировал кризисный центр для женщин «Мария»

Иск в суд подало министерство юстиции



Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил иск управления областного министерства юстиции о ликвидации кризисного центра для женщин «Мария». Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.



Автономная некоммерческая организация не представила отчёты о своей деятельности за 2017-2018 годы, сообщения о продолжении работы в 2018-2019 годах, а также не разместила эту информацию на сайте минюста.



- Организацией допущены неоднократные и грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций, которые носят систематический характер; каких-либо мер по устранению указанных нарушений организацией не принято, - говорится в сообщении суда.



Кризисный центр для женщин «Мария» помогает в Иркутске женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе матерям и беременным.



