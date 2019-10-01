Иск в суд подало министерство юстиции
Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил иск управления областного министерства юстиции о ликвидации кризисного центра для женщин «Мария». Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.
Автономная некоммерческая организация не представила отчёты о своей деятельности за 2017-2018 годы, сообщения о продолжении работы в 2018-2019 годах, а также не разместила эту информацию на сайте минюста.
- Организацией допущены неоднократные и грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций, которые носят систематический характер; каких-либо мер по устранению указанных нарушений организацией не принято, - говорится в сообщении суда.
Кризисный центр для женщин «Мария» помогает в Иркутске женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе матерям и беременным.
Суд в Иркутске ликвидировал кризисный центр для женщин «Мария»
Общество, Фото:
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