С подразделениями мотострелкового соединения в Бурятии проводятся занятия по огневой подготовке в ночных условиях
Военнослужащим предстоит выполнить более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням.
Для разведывательных и мотострелковых подразделений установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 м.
Занятия в полевых условиях проводятся в рамках подготовки к итоговой проверке за текущий год обучения.
Кроме огневой подготовки, военнослужащие продемонстрируют практические навыки по тактической и специальной подготовке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Мотострелки в Бурятии проведут ночные стрельбы
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