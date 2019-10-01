Мотострелки в Бурятии проведут ночные стрельбы

С подразделениями мотострелкового соединения в Бурятии проводятся занятия по огневой подготовке в ночных условиях



Военнослужащим предстоит выполнить более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням.



Для разведывательных и мотострелковых подразделений установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 м.



Занятия в полевых условиях проводятся в рамках подготовки к итоговой проверке за текущий год обучения.



Кроме огневой подготовки, военнослужащие продемонстрируют практические навыки по тактической и специальной подготовке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

