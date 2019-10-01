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В Кяхте перекроют центр из-за полумарафона

В Кяхте перекроют центр из-за полумарафона
Общество,  Фото:pixabay.com
Забег посвящён памяти рекордсмена мира и чемпиона в марафонском беге Сергея Попова

5 октября в городе Кяхта состоится полумарафон, посвящённый памяти рекордсмена мира, чемпиона Европы, трёхкратного чемпиона СССР в марафонском беге Сергея Попова.

В связи с этим центр города будет перекрыт с 11:00 до 16:00 часов. Сюда войдут улица Ленина от стадиона «Чемпион» до перекрёстка БРТСиПТ, улица Шиханова и улица Крупская до пересечения с улицей Серова. Об этом сообщает отдел спорта администрации Кяхтинского района.
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