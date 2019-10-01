WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей

С 1 февраля 2020 года популярный мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами



Соответствующая информация опубликована на официальном сайте приложения.



Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8.



«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», - говорится в сообщении.



Также с 2020 года WhatsApp не будет работать на операционной системе Windows Phone.



