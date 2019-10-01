Участницы чемпионата мира бегают по лестницам и боксируют на улицах Улан-Удэ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 30 Сен 2019 в 2:56 PDT



Примечательно, что на видеоролике спортсменки из Бурунди тренируются в форме сборной Бурятии. Девушки



Представитель гостиницы «Бурятия» рассказал «Байкал-Daily», что каждый день спортсменки бегают по лестницам самой высокой гостиницы города и тренируются в холлах. Кроме того, их можно встретить бегающими по проспекту Победы и в районе площади Советов.



«Закулисье чемпионата мира по женскому боксу 2019. Тренировки не прекращаются даже в гостинице. Сборная Австралии тренируется в холле ресторана Бурятия» - так подписан видеоролик с участницами соревнований на странице гостиницы. Сейчас туда заселились команды из 38 стран мира. Примечательно, что на видеоролике спортсменки из Бурунди тренируются в форме сборной Бурятии. Девушки прилетели в республику в летней одежде , купить свитера и куртки спортсменкам и тренерам дома было просто негде.Представитель гостиницы «Бурятия» рассказал «Байкал-Daily», что каждый день спортсменки бегают по лестницам самой высокой гостиницы города и тренируются в холлах. Кроме того, их можно встретить бегающими по проспекту Победы и в районе площади Советов.«Закулисье чемпионата мира по женскому боксу 2019. Тренировки не прекращаются даже в гостинице. Сборная Австралии тренируется в холле ресторана Бурятия» - так подписан видеоролик с участницами соревнований на странице гостиницы. Сейчас туда заселились команды из 38 стран мира.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Buryatia Hotel (@buryatiahotel) 30 Сен 2019 в 5:40 PDT



Подписчик паблика «Аноним 03» поделился, что сборная Китая недавно тренировалась на площади Советов.



- Удачи всем командам, ну а мы болеем, конечно, за наших землячек: Людмилу Воронцову, Наталью Шадрину и Кристину Ткачёву, - написал автор. Подписчик паблика «Аноним 03» поделился, что сборная Китая недавно тренировалась на площади Советов.- Удачи всем командам, ну а мы болеем, конечно, за наших землячек: Людмилу Воронцову, Наталью Шадрину и Кристину Ткачёву, - написал автор.









Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в торгово-развлекательном центре «Форум» сборная России



- Дорогие земляки! Приглашаем вас на чемпионат мира по женскому боксу, который впервые в истории проходит в Бурятии, на нашей земле. Ваша поддержка для нас очень важна, ведь мы представляем не только Бурятию, но и всю страну. Приходите, болейте, а мы покажем вам красивый бокс! – пригласила жителей Бурятии Наталья Шадрина.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в торгово-развлекательном центре «Форум» сборная России провела открытую тренировку для болельщиков . Наталья Шадрина поделилась, что быть капитаном сборной для неё большая часть, также она призвала жителей Бурятии болеть за национальную сборную.- Дорогие земляки! Приглашаем вас на чемпионат мира по женскому боксу, который впервые в истории проходит в Бурятии, на нашей земле. Ваша поддержка для нас очень важна, ведь мы представляем не только Бурятию, но и всю страну. Приходите, болейте, а мы покажем вам красивый бокс! – пригласила жителей Бурятии Наталья Шадрина.

Спортсменки из разных стран мира усиленно готовятся к чемпионату мира по женскому боксу в Улан-Удэ. Жители города всё чаще встречают иностранцев, тренирующихся где только можно.Накануне в паблике buryatia_online появилось видео тренировки сборной команды Бурунди, спортсмены боксировали прямо на улице в центре города. Подписчики начали возмущаться: «А у нас видимо помещений нет. Совсем уже стыд потеряли». Тогда представители кафе поспешили разъяснить ситуацию – спортсмены специально вышли на улицу и снимали видео для себя.