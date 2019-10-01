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Участницы чемпионата мира бегают по лестницам и боксируют на улицах Улан-Удэ

Участницы чемпионата мира бегают по лестницам и боксируют на улицах Улан-Удэ
Общество, 
Участницы чемпионата мира по боксу тренируются в полную силу. ВИДЕО

Спортсменки из разных стран мира усиленно готовятся к чемпионату мира по женскому боксу в Улан-Удэ. Жители города всё чаще встречают иностранцев, тренирующихся где только можно.

Накануне в паблике buryatia_online появилось видео тренировки сборной команды Бурунди, спортсмены боксировали прямо на улице в центре города. Подписчики начали возмущаться: «А у нас видимо помещений нет. Совсем уже стыд потеряли». Тогда представители кафе поспешили разъяснить ситуацию – спортсмены специально вышли на улицу и снимали видео для себя. 



Примечательно, что на видеоролике спортсменки из Бурунди тренируются в форме сборной Бурятии. Девушки прилетели в республику в летней одежде, купить свитера и куртки спортсменкам и тренерам дома было просто негде. 

Представитель гостиницы «Бурятия» рассказал «Байкал-Daily», что каждый день спортсменки бегают по лестницам самой высокой гостиницы города и тренируются в холлах. Кроме того, их можно встретить бегающими по проспекту Победы и в районе площади Советов.

«Закулисье чемпионата мира по женскому боксу 2019. Тренировки не прекращаются даже в гостинице. Сборная Австралии тренируется в холле ресторана Бурятия» - так подписан видеоролик с участницами соревнований на странице гостиницы. Сейчас туда заселились команды из 38 стран мира.



Подписчик паблика «Аноним 03» поделился, что сборная Китая недавно тренировалась на площади Советов.

- Удачи всем командам, ну а мы болеем, конечно, за наших землячек: Людмилу Воронцову, Наталью Шадрину и Кристину Ткачёву, - написал автор.



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в торгово-развлекательном центре «Форум» сборная России провела открытую тренировку для болельщиков. Наталья Шадрина поделилась, что быть капитаном сборной для неё большая часть, также она призвала жителей Бурятии болеть за национальную сборную.

- Дорогие земляки! Приглашаем вас на чемпионат мира по женскому боксу, который впервые в истории проходит в Бурятии, на нашей земле. Ваша поддержка для нас очень важна, ведь мы представляем не только Бурятию, но и всю страну. Приходите, болейте, а мы покажем вам красивый бокс! – пригласила жителей Бурятии Наталья Шадрина.
спорт бокс чемпионат мира
 
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