В Забайкалье определили юных чемпионов «Шагай наадан»

Общество, Фото: пресс-служба администрации посёлка Агинского

В соревнованиях участвовали 124 школьника



25 сентября в Агинском Бурятском округе был проведён традиционный Забайкальский детский чемпионат по национальной игре «Шагай наадан- 2019». Соревнования среди школьников прошли в рамках месячника бурятского языка.



Зрителям и болельщикам выпала редкая возможность полюбоваться точными и быстрыми движениями самых метких и выносливых игроков в «Шагай наадан». Как заметили организаторы и болельщики, в этом году повысился уровень игры, стало больше игроков, расширилась география участников. В играх приняло участие 124 школьника из Могойтуйского, Дульдургинского, Агинского районов и посёлка Агинского.



В результате личных поединков были определены победители и призёры:



«Шагай няhалалга» 1-4 классы

I место – Дашинимаева Долгор (Зуткулей)

II место – Дарибазарова Динара (Зуткулей)

III место – Жамсоева Санжина (АСОШ№1)



«Шагай няhалалга» 5-8 классы

I место – Нимаев Санжи (Ага-Хангил)

II место – Мункуев Аюша (ДДТ)

III место – Дондоков Тимур (АМСОШ)



«Шагай няhалалга» 9-11 классы

I место – Цыбендоржиев Билигто (АДДТ)

II место – Дашиева Арюна (Токчин)

III место – Цыгдаева Сэсэг (АСОШ№4)



«Дурбэн бэрхэ» 1-4 классы

I место – Цыбжитова Сахияна (МСОШ№3)

II место – Абидуева Жаргалма (Гунэй)

III место – Бутитов Насан (Хилинский)



«Дурбэн бэрхэ» 5-8 классы

I место – Насакдоржиев Тимур (АСОШ№1)

II место – Басагадаева Ангелина (АСОШ№4)

III место – Бутитова Ира (Хилинский)



«Дурбэн бэрхэ» 9-11 классы

I место – Базаргуруев Жаргал (МСОШ№3)

II место – Цыренжапова Цыцык (АОГИ)

III место – Тогонов Зоригто (МСОШ№2)



«Шагай таалсаан» 1-4 классы

I место – Болотова Ксения (Дульдурга)

II место – Цыденжапов Ринчин (АСОШ№1)

III место – Доржинимаев Алдар (МСОШ№3)



«Шагай таалсаан» 5-8 классы

I место – Дамбаева Эржэна (АСОШ№4)

II место – Нанзатова Аюна (МДДТ)

III место – Насакдоржиев Доржо (Кункур)



«Шагай таалсаан» 9-10 классы

I место – Дашидондоков Баир (АОГИ)

II место – Дулмаева Очирма (АСОШ№3)

III место – Содномдашиева Дулмажаб



«Мори урилдаан» 1-4 классы

I место – Юмов Аюр (Сахюрта)

II место – Дашиева Саяна (Кункур)

III место – Галсанова Адиса (МСОШ№3)



«Мори урилдаан» 5-8 классы

I место – Цырендоржиев Элбэк (АДДТ)

II место – Дармаева Билигма (АОГИ)

III место – Чимитдоржиева Диана (Токчин)



«Мори урилдаан» 9-11 классы

I место – Самбуев Амарсан (Урдо-Ага)

II место – Эрдынеев Жаргал (МСОШ№2)

III место – Бадмажапова Арюна (АСОШ№1)



«Табаршаалга» 5-8 классы

I место – Бадмажапова Дарима (АДДТ)

II место – Цырендоржиев Элбэк (АДДТ)

III место – Жамсаранов Аюр (Цаган-Челутай)



«Табаршаалга» 9-11 классы

I место – Лхундупов Тимур (Кункур)

II место – Балданова Сонора (АСОШ№4)

III место – Балданова Сарюна (АДДТ)



«Шагай шуурэлгэ» 1-4 классы

I место – Эрдэмтуев Аюр (АСОШ№1)

II место – Батоева Вика (АСОШ№2)

II место – Жамсаранов Влад (АСОШ№4)

III место – Намтаров Булат (МСОШ№2)



«Шагай шуурэлгэ» 5-8 классы

I место – Балданова Аюна (АДДТ)

II место – Дамдинов Жалсан (АСОШ№1)

III место – Жамсоева Вика (АОГИ)



«Шагай шуурэлгэ» 9-11 классы

I место – Цыбендоржиев Биликто (АДДТ)

II место – Балданова Сарюна (АДДТ)

III место – Балданов Баясан (Кункур)



В общекомандном зачёте первое место занял Агинский Дом детского творчества (АДДТ). Вторыми стали ребята из Могойтуйского района, третьими – команда Агинского района.



Абсолютным чемпионом краевого первенства был назван Цыбендоржиев Биликто (АДДТ). 2 место – у его товарища по команде Цырендоржиева Элбэка. Замкнул тройку призёров Балданов Баясан из села Кункур Агинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинского.

