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В Забайкалье определили юных чемпионов «Шагай наадан»

В Забайкалье определили юных чемпионов «Шагай наадан»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации посёлка Агинского
В соревнованиях участвовали 124 школьника

25 сентября в Агинском Бурятском округе был проведён традиционный Забайкальский детский чемпионат по национальной игре «Шагай наадан- 2019». Соревнования среди школьников прошли в рамках месячника бурятского языка.

Зрителям и болельщикам выпала редкая возможность полюбоваться точными и быстрыми движениями самых метких и выносливых игроков в «Шагай наадан». Как заметили организаторы и болельщики, в этом году повысился уровень игры, стало больше игроков, расширилась география участников. В играх приняло участие 124 школьника из Могойтуйского, Дульдургинского, Агинского районов и посёлка Агинского.

В результате личных поединков были определены победители и призёры:

«Шагай няhалалга» 1-4 классы
I место – Дашинимаева Долгор (Зуткулей)
II место – Дарибазарова Динара (Зуткулей)
III место – Жамсоева Санжина (АСОШ№1)

«Шагай няhалалга» 5-8 классы
I место – Нимаев Санжи (Ага-Хангил)
II место – Мункуев Аюша (ДДТ)
III место – Дондоков Тимур (АМСОШ)

«Шагай няhалалга» 9-11 классы
I место – Цыбендоржиев Билигто (АДДТ)
II место – Дашиева Арюна (Токчин)
III место – Цыгдаева Сэсэг (АСОШ№4)

«Дурбэн бэрхэ» 1-4 классы
I место – Цыбжитова Сахияна (МСОШ№3)
II место – Абидуева Жаргалма (Гунэй)
III место – Бутитов Насан (Хилинский)

«Дурбэн бэрхэ» 5-8 классы
I место – Насакдоржиев Тимур (АСОШ№1)
II место – Басагадаева Ангелина (АСОШ№4)
III место – Бутитова Ира (Хилинский)

«Дурбэн бэрхэ» 9-11 классы
I место – Базаргуруев Жаргал (МСОШ№3)
II место – Цыренжапова Цыцык (АОГИ)
III место – Тогонов Зоригто (МСОШ№2)

«Шагай таалсаан» 1-4 классы
I место – Болотова Ксения (Дульдурга)
II место – Цыденжапов Ринчин (АСОШ№1)
III место – Доржинимаев Алдар (МСОШ№3)

«Шагай таалсаан» 5-8 классы
I место – Дамбаева Эржэна (АСОШ№4)
II место – Нанзатова Аюна (МДДТ)
III место – Насакдоржиев Доржо (Кункур)

«Шагай таалсаан» 9-10 классы
I место – Дашидондоков Баир (АОГИ)
II место – Дулмаева Очирма (АСОШ№3)
III место – Содномдашиева Дулмажаб

«Мори урилдаан» 1-4 классы
I место – Юмов Аюр (Сахюрта)
II место – Дашиева Саяна (Кункур)
III место – Галсанова Адиса (МСОШ№3)

«Мори урилдаан» 5-8 классы
I место – Цырендоржиев Элбэк (АДДТ)
II место – Дармаева Билигма (АОГИ)
III место – Чимитдоржиева Диана (Токчин)

«Мори урилдаан» 9-11 классы
I место – Самбуев Амарсан (Урдо-Ага)
II место – Эрдынеев Жаргал (МСОШ№2)
III место – Бадмажапова Арюна (АСОШ№1)

«Табаршаалга» 5-8 классы
I место – Бадмажапова Дарима (АДДТ)
II место – Цырендоржиев Элбэк (АДДТ)
III место – Жамсаранов Аюр (Цаган-Челутай)

«Табаршаалга» 9-11 классы
I место – Лхундупов Тимур (Кункур)
II место – Балданова Сонора (АСОШ№4)
III место – Балданова Сарюна (АДДТ)

«Шагай шуурэлгэ» 1-4 классы
I место – Эрдэмтуев Аюр (АСОШ№1)
II место – Батоева Вика (АСОШ№2)
II место – Жамсаранов Влад (АСОШ№4)
III место – Намтаров Булат (МСОШ№2)

«Шагай шуурэлгэ» 5-8 классы
I место – Балданова Аюна (АДДТ)
II место – Дамдинов Жалсан (АСОШ№1)
III место – Жамсоева Вика (АОГИ)

«Шагай шуурэлгэ» 9-11 классы
I место – Цыбендоржиев Биликто (АДДТ)
II место – Балданова Сарюна (АДДТ)
III место – Балданов Баясан (Кункур)

В общекомандном зачёте первое место занял Агинский Дом детского творчества (АДДТ). Вторыми стали ребята из Могойтуйского района, третьими – команда Агинского района.

Абсолютным чемпионом краевого первенства был назван Цыбендоржиев Биликто (АДДТ). 2 место – у его товарища по команде Цырендоржиева Элбэка. Замкнул тройку призёров Балданов Баясан из села Кункур Агинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинского.
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