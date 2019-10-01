Октябрь в Бурятии будет холоднее нормы

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью агентству РИА Новости сообщил, что октябрь будет тёплым в большинстве регионов страны. По словам Вильфанда, средняя температура в России будет на 1-2 градуса выше нормы.



Однако Бурятия вошла в число регионов, где ожидается похолодание ниже нормы. Это Ленинградская, Мурманская, Амурская области, Забайкальский края, Карелия, Бурятия и юг Хабаровского края.



В ГУ МЧС по Бурятии представили следующий прогноз синоптиков на октябрь. В южных районах (это, к примеру, Улан-Удэ и Кяхта) среднемесячная температура воздуха ожидается -1,-3 градуса.



На юго-западе (Тунка, Орлик, Монды) традиционно холоднее. В среднем за месяц -2,-6.



Аналогичная картина и на севере Бурятии (Таксимо, Уоян, Багдарин, Романовка): средняя месячная температура воздуха ожидается -2,-7, что на 1 градус ниже средних многолетних значений.



На южной и средней части Байкала в среднем в октябре будет -1,+1, на севере озера – около -2.



Во всех районах средняя месячная температура воздуха на 1 градус ниже средних многолетних значений, отмечается в прогнозе Бурятского Гидрометцентра.

